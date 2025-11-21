< sekcia Zahraničie
Kráľ Filip VI. si pripomenul 50. výročie obnovenia monarchie
Autor TASR
Madrid 21. novembra (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. si v piatok pripomenul prechod krajiny k demokracii po smrti diktátora Francisca Franca v roku 1975 ako vzor pre riešenie konfliktov v súčasnej politicky rozdelenej spoločnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V časoch, keď sa nesúhlas prejavuje napätím a hnevom, nám môže pomôcť pohľad do minulosti na toto obdobie,“ povedal pri príležitosti 50. výročia obnovenia monarchie.
„Nie preto, aby sme si ho idealizovali, ale aby sme si zapamätali vtedajší prístup: dialóg namiesto kričania, rešpekt namiesto pohŕdania a snaha o dosiahnutie dohody namiesto vnucovania svojej vôle,“ dodal.
Na slávnosti Filip VI. udelil svojej matke Sofii, bývalej kráľovnej, Rad zlatého rúna. Ocenil ju za to, že s presvedčením podporovala kráľa Juana Carlosa, Filipovho otca, „v jeho múdrom a včasnom záväzku k demokratickej otvorenosti a slobodám“.
Francova smrť 20. novembra 1975 ukončila 36 rokov autoritárskej vlády, ktorá nasledovala po ničivej občianskej vojne v rokoch 1936 – 1939. Juana Carlosa o dva dni neskôr korunovali za kráľa a zdedil absolútne právomoci svojho predchodcu. Rozhodol sa ich však vzdať v prospech demokracie.
Už vo svojom inauguračnom prejave kráľ Juan Carlos I. vyjadril vôľu obnoviť demokraciu a stať sa kráľom všetkých Španielov na celom svete. Podporil obnovu politických strán a amnestiu pre politických väzňov a nasledujúci rok sa začala právna a politická reforma krajiny.
V roku 1977 po prvých demokratických voľbách od roku 1936 parlament prijal prvú španielsku ústavu. Potvrdilo ju referendum zo 6. decembra 1978. Podľa ústavy je Španielsko parlamentná (konštitučná) monarchia, kráľ reprezentuje krajinu navonok aj dovnútra, ale nezasahuje do bežného politického rozhodovania.
Juan Carlos I. abdikoval 18. júna 2014 v prospech svojho syna, ktorý sa stal kráľom ako Filip VI. Po abdikácii sa dostával do centra pozornosti pre sériu finančných škandálov a v súčasnosti žije v dobrovoľnom exile. Dlhší čas to bolo v Spojených arabských emirátoch a v Portugalsku, do svojej vlasti chodieva príležitostne predovšetkým na spoločenské udalosti a súkromné návštevy.
