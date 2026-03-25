Kráľ Frederik X. poveril Frederiksenovú, aby rokovala o novej vláde
Autor TASR
Kodaň 25. marca (TASR) - Dánsky kráľ Frederik X. v stredu poveril premiérku Mette Frederiksenovú vedením rokovaní o zložení novej vlády so všetkými stranami, ktoré uspeli v utorkových parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Frederiksenovej sociálni demokrati voľby vyhrali so ziskom 21,9 percenta hlasov, čo znamená 38 mandátov a najhorší výsledok od roku 1903. Nimi vedený ľavicový blok v 179-člennom parlamente (Folketing) nebude mať väčšinu a obsadí 84 kresiel.
Celkovo sa do Folketingu dostalo 12 strán a úlohou Frederiksenovej bude nájsť si koaličných partnerov, dohodnúť sa na budúcom premiérovi a zostaviť vládny kabinet. Úradujúca premiérka krátko po voľbách vyhlásila, že je pripravená pokračovať vo funkcii a viesť krajinu ďalšie štyri roky.
Keďže ľavicový ani pravicový blok vo voľbách nezískal väčšinu, rozhodujúcu úlohu zrejme zohrá centristické hnutie Umiernení (Moderates) ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena, ktoré obsadí 14 kresiel. Štyri kreslá pripadajú tiež zástupcom Grónska a Faerských ostrovov - autonómnych území Dánska.
Do parlamentu sa po prvýkrát dostal zástupca grónskej strany Naleraq, ktorá presadzuje rýchle odtrhnutie sa od Dánska. Budúci poslanec Qarsoq Hoegh-Dam svoje zvolenie označil za „jasný signál, že status quo je neprijateľný“.
Frederiksenová je premiérkou Dánska od polovice roka 2019. Je známa svojou silnou podporou Ukrajiny v jej obrane proti ruskej invázii, ako aj reštriktívnym prístupom k migrácii, čím pokračuje v tradičnej dánskej politike.
