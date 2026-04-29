Kráľ Karol: Británia a USA sa musia opäť oddať jeden druhému
Britský panovník v súlade so svojimi dlhoročnými postojmi zdôraznil aj potrebu „zamyslieť sa nad spoločnou zodpovednosťou“ pri ochrane prírody a životného prostredia.
Autor TASR
Washington 29. apríla (TASR) - Británia a Spojené štáty sa musia znovu oddať jeden druhému. V historickom prejave v Kongrese USA to v utorok vyhlásil britský kráľ Karol III. S odkazom na vojnu v Iráne uznal, že spojenectvo medzi obomi krajinami „sa nemôže spoliehať na úspechy z minulosti“. Vyslovil sa tiež za „neochvejnú odhodlanosť“ pri obrane Ukrajiny napadnutej Ruskom. Informuje o tom TASR.
Karol III. je len druhým britským panovníkom, ktorý vystúpil na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu. Jeho matka, zosnulá kráľovná Alžbeta II., predniesla podobný prejav v roku 1991, v ktorom zdôraznila historické väzby medzi USA a Britániou a význam ich demokratických hodnôt.
Návšteva britského kráľa sa uskutočňuje v náročnom období vo vzťahoch medzi USA a Britániou, poznamenala agentúra AP a pripomenula spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s britským premiérom Keirom Starmerom ohľadom vojny v Iráne.
Partnerstvo Spojeného kráľovstva a USA je podľa monarchu dôležitejšie než kedykoľvek predtým. „Z celého srdca sa modlím, aby naša aliancia naďalej bránila naše spoločné hodnoty spolu s našimi partnermi v Európe, v Spoločenstve národov a po celom svete, a aby sme ignorovali naliehavé výzvy, aby sme sa stále viac uzatvárali do seba,“ vyhlásil kráľ, ktorý pricestoval do krajiny pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov.
„Nech sa naše dve krajiny opäť odovzdajú sebe navzájom v nezištnej službe našim národom a všetkým národom sveta,“ pokračoval a poznamenal, že krajiny medzi sebou vytvorili priateľstvo, ktoré „prerástlo do jedného z najvýznamnejších spojenectiev v dejinách ľudstva“.
Britský panovník v súlade so svojimi dlhoročnými postojmi zdôraznil aj potrebu „zamyslieť sa nad spoločnou zodpovednosťou“ pri ochrane prírody a životného prostredia.
V prejave ďalej pripomenul prítomným americkým zákonodarcom, že k uplatneniu kolektívnej obrany v rámci NATO došlo len raz, a to po teroristických útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001.
„Dnes je tá istá neochvejná odhodlanosť potrebná na obranu Ukrajiny a jej nesmierne odvážneho národa. Je potrebná na to, aby sme dosiahli skutočne spravodlivý a trvalý mier,“ vyhlásil monarcha, ktorý je známy ako hlasný zástanca Ukrajiny a jej obyvateľov.
V Kongrese tiež odsúdil „akty násilia“ v narážke na streľbu počas sobotňajšej galavečere so spravodajcami Bieleho domu vo Washingtone, na ktorej sa zúčastnil Trump a ďalší predstavitelia jeho administratívy.
Karol III. je len druhým britským panovníkom, ktorý vystúpil na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu. Jeho matka, zosnulá kráľovná Alžbeta II., predniesla podobný prejav v roku 1991, v ktorom zdôraznila historické väzby medzi USA a Britániou a význam ich demokratických hodnôt.
Návšteva britského kráľa sa uskutočňuje v náročnom období vo vzťahoch medzi USA a Britániou, poznamenala agentúra AP a pripomenula spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s britským premiérom Keirom Starmerom ohľadom vojny v Iráne.
Partnerstvo Spojeného kráľovstva a USA je podľa monarchu dôležitejšie než kedykoľvek predtým. „Z celého srdca sa modlím, aby naša aliancia naďalej bránila naše spoločné hodnoty spolu s našimi partnermi v Európe, v Spoločenstve národov a po celom svete, a aby sme ignorovali naliehavé výzvy, aby sme sa stále viac uzatvárali do seba,“ vyhlásil kráľ, ktorý pricestoval do krajiny pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov.
„Nech sa naše dve krajiny opäť odovzdajú sebe navzájom v nezištnej službe našim národom a všetkým národom sveta,“ pokračoval a poznamenal, že krajiny medzi sebou vytvorili priateľstvo, ktoré „prerástlo do jedného z najvýznamnejších spojenectiev v dejinách ľudstva“.
Britský panovník v súlade so svojimi dlhoročnými postojmi zdôraznil aj potrebu „zamyslieť sa nad spoločnou zodpovednosťou“ pri ochrane prírody a životného prostredia.
V prejave ďalej pripomenul prítomným americkým zákonodarcom, že k uplatneniu kolektívnej obrany v rámci NATO došlo len raz, a to po teroristických útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001.
„Dnes je tá istá neochvejná odhodlanosť potrebná na obranu Ukrajiny a jej nesmierne odvážneho národa. Je potrebná na to, aby sme dosiahli skutočne spravodlivý a trvalý mier,“ vyhlásil monarcha, ktorý je známy ako hlasný zástanca Ukrajiny a jej obyvateľov.
V Kongrese tiež odsúdil „akty násilia“ v narážke na streľbu počas sobotňajšej galavečere so spravodajcami Bieleho domu vo Washingtone, na ktorej sa zúčastnil Trump a ďalší predstavitelia jeho administratívy.