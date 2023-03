Kráľ Karol III. koncom marca navštívi Francúzsko a Nemecko

Berlín 3. marca (TASR) - Britský kráľ Karol III. navštívi koncom marca Francúzsko a Nemecko. Pôjde o jeho prvú zahraničnú návštevu od vlaňajšieho nástupu na trón, oznámil v piatok Buckinghamský palác. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Návšteva je naplánovaná od 26. do 31. marca, teda ešte pred korunováciou 6. mája.



Zahraničná cesta "oslávi vzťahy Británie s Francúzskom a Nemeckom a poznačí našu spoločnú históriu, kultúru a hodnoty," uviedol Buckinghamský palác.



Britský kráľ s manželkou Kamilou bude na návšteve Francúzska od 26. do 29. marca. V Paríži sa stretnú s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Karol III. tiež vystúpi s príhovorom pred francúzskym senátom. Kamila spolu s francúzskou prvou dámou Brigitte Macronovou otvoria výstavu v Musée d'Orsay.



Macronovci na počesť kráľovského páru organizujú vo Versaillskom paláci štátny banket. Karol III. a Kamila navštívia aj mesto Bordeaux na juhozápade Francúzska.



"Skutočnosť, že si kráľ Karol III. vybral Nemecko a Francúzsko ako svoje prvé destinácie pred korunováciou je významným európskym gestom," uviedla kancelária nemeckého prezidenta vo vyhlásení. Britský monarcha navštívi Nemecko od 29. do 31. marca a navštívi Berlín a Hamburg.



Karola III. a Kamilu privíta na slávnostnom ceremoniáli pri Brandenburskej bráne nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Kráľovský pár sa následne zúčastní na štátnom bankete, ktorý zorganizuje Steinmeier so svojou manželkou.



Kráľ vystúpi s prejavom na pôde nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) a stretne sa aj s ukrajinskými utečencami.



Historicky pôjde o 35. oficiálnu návštevu britského monarchu vo Francúzsku a 29. v Nemecku. Karolova matka, kráľovná Alžbeta II., spolu s princom Philipom naposledy navštívili Francúzsko v roku 2014 a Nemecko v roku 2015.