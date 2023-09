Kráľ Karol III. navštívil Bordeaux, s manželkou Kamilou zasadili dub

Londýn/Bordeaux 22. septembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. a jeho manželka kráľovná Kamila pricestovali v piatok na záver návštevy Francúzska do mesta Bordeaux na juhozápade krajiny. V radničnej záhrade zasadili dub. TASR správu prevzala z agentúr DPA a PA Media.



V meste ich privítal francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu. S nadšením ich očakávali aj miestni obyvatelia, ktorí mávali francúzskymi a britskými vlajkami a skandovali názov kráľovskej a národnej hymny Spojeného kráľovstva "Boh ochraňuj kráľa".



Následne sa kráľovský pár stretol s primátorom Bordeaux Pierrom Hurmicom a primátorom britského mesta Bristol Marvinom Reesom. Bordeaux a Bristol sa stali partnerskými mestami v roku 1947. Primátori ukázali kráľovského páru počas návštevy radnice dokument, ktorý načrtol ich spoluprácu. Ukázali im aj fotografie z návštevy britského kráľa v roku 1977 a z návštevy bývalej britskej kráľovnej Alžbety II. v roku 1992.



Kráľ s kráľovnou sa po stretnutí podpísali do návštevnej knihy radnice a vyšli do záhrady, kde spoločne zasadili mexický dub. Kamila mala pritom oblečené tyrkysové kabátové šaty z britského módneho domu Anna Valentine a diamantovú brošňu, ktorú nosievala Alžbeta II.



Do Bordeaux pricestoval kráľovský pár po dvojdňovej návšteve Paríža, kde Karol III. ako prvý britský monarcha vystúpil v hlavnej sále francúzskeho Senátu. Vo francúzskom hlavnom meste sa stretli aj s francúzskym prezidentom a jeho manželkou, s ktorou si Kamila zahrala stolný tenis. Zúčastnili sa aj na bankete na zámku vo Versailles.



Mesto Bordeaux je známe svojím vínom. Žije tam viac než 250.000 obyvateľov, z ktorých je asi 39.000 Britov.