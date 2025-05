Kráľ Karol III. prednesie prejav pri otvorení kanadského parlamentu

Ottawa 27. mája (TASR) - Kráľ Karol III. sa zapíše do histórie ako druhý britský panovník, ktorý na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného kanadského parlamentu prednesie prejav. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Kráľ na druhý deň svojej návštevy v hlavnom meste Ottawa otvorí takzvanou trónnou rečou prvé zasadnutie nového parlamentu a nadviaže na precedens kráľovnej Alžbety II. z roku 1957. Tá naposledy predniesla prejav v roku 1977.



Karol III. prednesie reč v mene kanadskej vlády, podobne ako pri slávnostnom otvorení britského parlamentu. Zvyčajne ju číta generálny guvernér ako zástupca britského panovníka v Kanade.



Odborníci budú podľa DPA pozorne sledovať v jeho slovách jemné odkazy na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kanada sa v posledných mesiacoch stala terčom Trumpovej kritiky, ktorý vyvolal obchodnú vojnu so svojím susedom a viackrát pohrozil anexiou Kanady ako 51. štátu USA.



Kanadský premiér Mark Carney v súvislosti s cieľmi svojej vlády uviedol, že v kráľovom prejave sa „načrtne ambiciózny plán vlády konať naliehavo a odhodlane a priniesť zmenu, ktorú Kanaďania chcú a ktorú si zaslúžia: definovať nový hospodársky a bezpečnostný vzťah so Spojenými štátmi, vybudovať najsilnejšiu ekonomiku v skupine G7, znížiť životné náklady a zachovať bezpečnosť komunít“.



Carney zároveň ocenil historické väzby medzi Kanadou a Spojeným kráľovstvom, ktoré sa podľa neho v čase kríz ešte viac upevňujú.



Počas prvého dňa dvojdňovej návštevy Kanady zažili kráľ Karol III. a kráľovná Kamila rôzne aspekty kanadského života – od pouličného hokeja až po privítanie pôvodnými obyvateľmi. Ich cesta je vnímaná ako prejav podpory Kanade v čase výziev, ktorým vzdoruje zo strany amerického prezidenta.



Kanada je konštitučná monarchia a je členom Spoločenstva národov (Commonwealth), kde je oficiálnou hlavou štátu monarcha Spojeného kráľovstva. Postavenie Karola III. v Kanade je nezávislé od jeho úlohy v Británii. Karol III. je formálne kráľom Kanady, jeho právomoci na kanadskej pôde vykonáva generálny guvernér.