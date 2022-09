Kráľ Karol III. prijal v Buckinghamskom paláci premiérku Liz Trussovú

Londýn 9. septembra (TASR) - Nový britský kráľ Karol III. prijal v piatok popoludní v Buckinghamskom paláci premiérku Liz Trussovú. Premiérka sa tak stala vôbec prvou osobou, ktorú Karol III. osobne prijal po svojom nástupe na trón. Informujú o tom denník The Guardian a agentúra AFP.



K jeho stretnutiu s Trussovou došlo podľa hovorcu Buckinghamského paláca krátko po tom, ako Karol vrátil do Londýna spoločne so svojou manželkou Kamilou. Do Londýna pricestoval kráľ zo škótskeho zámku Balmoral, kde vo štvrtok zomrela - vo veku 96 rokov - jeho matka, kráľovná Alžbeta II.



Za britského panovníka bude Karol III. oficiálne vyhlásený v sobotu napoludnie na stretnutí rady pre nástupníctvo trónu, na ktorom sa zúčastní aj jeho syn, princ William. V piatok to oznámil Buckinghamský palác. Po prvý raz bude táto udalosť odvysielaná naživo v televízii, uvádza stanica BBC.



Britská rada, ktorá zasadá v Paláci svätého Jakuba v Londýne, aby oficiálne vyhlásila nástup nového monarchu na trón, sa zíde v sobotu o 10.00 h miestneho času (11.00 h SELČ), pričom verejné vyhlásenie ohlasujúce nového kráľa bude prečítané z balkóna tohto paláca o 11.00 h (12.00 h SELČ).



Nový britský panovník prednesie prejav aj na piatkovej verejnej bohoslužbe venovanej kráľovnej, ktorá sa uskutoční o 18.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) v londýnskej Katedrále sv. Pavla. V katedrále bude k dispozícii asi 2000 miest pre verejnosť. Očakáva sa však, že tieto miesta budú veľmi rýchlo obsadené.



Najstarší syn zosnulej britskej panovníčky sa stal automaticky po jej smrti kráľom Spojeného kráľovstva a hlavou štátu 14 ďalších krajín vrátane Austrálie, Kanady a Nového Zélandu.