< sekcia Zahraničie
Kráľ Karol III. prijal vo Windsore ukrajinského prezidenta Zelenského
Sedemdesiatšesťročný monarcha prijal Zelenského tento rok už tretíkrát.
Autor TASR
Londýn 24. októbra (TASR) - Britský kráľ Karol III. prijal v piatok na Windsorskom hrade ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý má v Londýne naplánované rokovania s európskymi lídrami o zvýšení tlaku na Rusko, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Sedemdesiatšesťročný monarcha prijal Zelenského tento rok už tretíkrát. Ukrajinského prezidenta privítali čestnou salvou a pri jeho príchode na Windsorský hrad západne od Londýna zaznela hymna jeho krajiny.
Zelenskyj sa následne v úrade premiéra na Downing Street v Londýne stretne s predsedom britskej vlády Keirom Starmerom, s ktorým sa zúčastní na schôdzke tzv. koalície ochotných.
Koalícia ochotných je neformálne zoskupenie približne troch desiatok krajín podporujúcich Ukrajinu pri obrane pred ruskou inváziou. Na čele skupiny stojí najmä Británia a Francúzsko.
Sedemdesiatšesťročný monarcha prijal Zelenského tento rok už tretíkrát. Ukrajinského prezidenta privítali čestnou salvou a pri jeho príchode na Windsorský hrad západne od Londýna zaznela hymna jeho krajiny.
Zelenskyj sa následne v úrade premiéra na Downing Street v Londýne stretne s predsedom britskej vlády Keirom Starmerom, s ktorým sa zúčastní na schôdzke tzv. koalície ochotných.
Koalícia ochotných je neformálne zoskupenie približne troch desiatok krajín podporujúcich Ukrajinu pri obrane pred ruskou inváziou. Na čele skupiny stojí najmä Británia a Francúzsko.