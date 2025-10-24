Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. október 2025Meniny má Kvetoslava
< sekcia Zahraničie

Kráľ Karol III. prijal vo Windsore ukrajinského prezidenta Zelenského

.
Britský kráľ Karol III. (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kráčajú po prehliadke čestnej stráže na hrade Windsor v Anglicku v piatok 24. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Sedemdesiatšesťročný monarcha prijal Zelenského tento rok už tretíkrát.

Autor TASR
Londýn 24. októbra (TASR) - Britský kráľ Karol III. prijal v piatok na Windsorskom hrade ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý má v Londýne naplánované rokovania s európskymi lídrami o zvýšení tlaku na Rusko, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Sedemdesiatšesťročný monarcha prijal Zelenského tento rok už tretíkrát. Ukrajinského prezidenta privítali čestnou salvou a pri jeho príchode na Windsorský hrad západne od Londýna zaznela hymna jeho krajiny.

Zelenskyj sa následne v úrade premiéra na Downing Street v Londýne stretne s predsedom britskej vlády Keirom Starmerom, s ktorým sa zúčastní na schôdzke tzv. koalície ochotných.

Koalícia ochotných je neformálne zoskupenie približne troch desiatok krajín podporujúcich Ukrajinu pri obrane pred ruskou inváziou. Na čele skupiny stojí najmä Británia a Francúzsko.
.

Neprehliadnite

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku