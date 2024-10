Kráľ Karol III. priletí do Austrálie na svoju 17. návštevu krajiny

Sydney 18. októbra (TASR) - Kráľ Karol III. v piatok pricestuje do Austrálie. Pôjde o jeho najnáročnejšiu zahraničnú cestu, odkedy mu vo februári diagnostikovali rakovinu, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Vládnuci britský monarcha krajinu naposledy navštívil v roku 2011, keď sprevádzal svoju matku - kráľovnú Alžbetu II.



Kráľ Karol po 20-hodinovom lete pristane v Sydney, kde ho prijme premiér Anthony Albanese a ďalší vysokopostavení predstavitelia. Na kráľovu počesť na mnohých vládnych budovách vztýčia kráľovu vlajku a na budovu Opery v Sydney budú premietať zábery z jeho 16 predchádzajúcich návštev v Austrálii.



Kráľ spolu s manželkou kráľovnou Kamilou po šiestich dňoch strávených v Austrálii letecky navštívia aj ostrovný štát Samoa v Tichom oceáne. Očakáva sa, že kráľ Karol pracovnú cestu do Samoy, ktorú sužujú časté záplavy a požiare, využije na to, aby poukázal na nebezpečenstvo zmeny klímy.



Kráľ sa tiež stretne s vedcami špičkového laboratória na výskum rakoviny. Jeho program bude zahŕňať aj podujatie pred slávnou Operou v Sydney a komunitnú grilovačku.



S výnimkou zapálených prívržencov monarchie je postoj verejnosti ku kráľovej návšteve pomerne ľahostajný.