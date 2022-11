Kráľ Karol III. privítal prezidenta JAR Cyrila Ramaphosu

Londýn 22. novembra (TASR) - Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa v utorok pricestoval na prvú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva odkedy na trón v septembri nastúpil kráľ Karol III. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice BBC.



Kráľ prezidenta privítal v Londýne v sprievode kráľovnej manželky Camilly, následníka trónu princa Williama a jeho manželky Kate. Na slávnostnom privítaní bol aj britský premiér Rishi Sunak a ďalší členovia jeho vlády, píše BBC.



Ramaphosa na základe tradície položí veniec k hrobu neznámeho vojaka vo Wetminsterskom opátstve a v britskom parlamente sa prihovorí poslancom. Kráľ Karol III. v utorok usporadúva na jeho počesť v Buckinghamskom paláci banket, na ktorom vystúpi s prejavom on i prezident JAR, píše BBC.



Štátna návšteva prebieha podľa programu, ktorý bol prijatý ešte za vlády kráľovnej Alžbety II. Jeho súčasťou je vojenský sprievod či slávnostné salvy.



Ramaphosa by sa počas dvojdňovej návštevy mal stretnúť i s britským premiérom Sunakom. S kráľom Karolom III. majú rokovať o klimatickej zmene, obchode a fungovaní Spoločenstva národov (Commonwealth), píše AFP.



Prezident JAR do Británie pricestoval bez manželky, ktorá sa zotavuje po lekárskom zákroku oka a neodporučili jej vycestovať, dodáva BBC.