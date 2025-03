Kráľ Karol III. s manželkou odložili návštevu pápeža Františka

Londýn 25. marca (TASR) - Plánovaná štátna návšteva britského kráľa Karola III. a kráľovnej Camilly vo Vatikáne bola "po vzájomnej dohode" odložená na základe odporúčania lekárov, uviedol v utorok Buckinghamský palác. Pápež František sa po niekoľkotýždňovej hospitalizácii zotavuje v domácej starostlivosti. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a DPA.



"Lekárske odporúčania teraz naznačujú, že pápežovi Františkovi by prospelo dlhšie obdobie odpočinku a zotavenia. Ich veličenstvá posielajú pápežovi najlepšie priania na zotavenie a tešia sa na návštevu vo Svätej stolici, keď sa zotaví," uvádza sa vo vyhlásení.



Karol III. mal spolu s manželkou o necelé dva týždne navštíviť Františka vo Vatikáne. Ich cesta do Talianska by sa však mala aj napriek tejto zmene plánu uskutočniť. Pôvodným cieľom britskej návštevy mali byť oslavy Svätého roka 2025 a zlepšenie vzťahov medzi katolíckou a anglikánskou cirkvou.



Osemdesiatosemročného pápeža hospitalizovali v Gemelliho nemocnici v Ríme 14. februára s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do ťažkého obojstranného zápalu pľúc. V istom momente lekári zvažovali aj možnosť ukončiť jeho liečbu a "nechať ho odísť".



Do domáceho ošetrenia ho z nemocnice prepustili v nedeľu po 38 dňoch. V lekárskej starostlivosti bude ešte najmenej dva mesiace, počas ktorých by sa mal vyhýbať veľkým zhromaždeniam.