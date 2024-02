Kráľ Karol III. sa prvýkrát od diagnózy rakoviny ukázal na verejnosti

Londýn 6. februára (TASR) - Britský kráľ Karol III. sa v utorok prvýkrát ukázal na verejnosti od oznámenia jeho diagnózy rakoviny. Pred niekoľkými hodinami do Londýna pricestoval aj jeho syn, princ Harry. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Karola bolo možné vidieť vychádzať zo svojho sídla Clarence House neďaleko Buckinghamského palácu. Podľa správ britských médií by sa mal helikoptérou presunúť do kráľovskej rezidencie Sandringham na východe Anglicka.



Buckinghamský palác v pondelok oznámil, že britskému kráľovi diagnostikovali rakovinu a začal sa podrobovať liečbe. Nespresnil druh, údajne však nejde o rakovinu prostaty. Pred týždňom ho prepustili zo súkromnej nemocnice v Londýne, v ktorej absolvoval operáciu v súvislosti so zväčšenou prostatou.



Britský premiér Rishi Sunak v utorok uviedol, že rakovinu sa podarilo zachytiť včas a Karol podľa vyhlásenia paláca zostáva pozitívne naladený v súvislosti so svojou liečbou.



Princ Harry, ktorý má s otcom problematický vzťah, dorazil do Londýna počas utorka po oneskorenom lete z americkej Kalifornie, kde v súčasnosti žije so svojou manželkou Meghan, vojvodkyňou zo Sussexu, a dvomi deťmi – princom Archiem a princeznou Lilibet.



Dlhodobé spory má aj so svojím bratom, princom Williamom. Podľa odborníkov Harryho návšteva vyvoláva nádej na zmier v kráľovskej rodine. Nemenovaný kráľovský zdroj však uviedol, že Harry sa s Williamom neplánuje stretnúť.



Lekári 75-ročnému kráľovi odporučili, aby na čas liečby odložil svoje verejné vystúpenia. Podľa BBC sa očakáva, že ho zastúpia iní vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny, medzi nimi aj princ William. Karol sa však naďalej bude venovať štátnym záležitostiam zo svojho úradu. Skoré uzdravenie mu zaželali viacerí svetoví lídri.



Karol III. sa stal panovníkom v septembri 2022 po smrti svojej matky Alžbety II. Vo všeobecnosti sa tešil dobrému zdraviu s výnimkou zranení pri hraní póla a pri lyžovaní.