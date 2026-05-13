Kráľ Karol predstavil program vlády, Starmer čelí tlaku na odstúpenie
Autor TASR
Londýn 13. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. v stredu predstavil legislatívny program britskej vlády a jej priority na nadchádzajúci rok. Došlo k tomu v čase, keď premiér Keir Starmer čelí tlaku na odstúpenie pre rastúcu nespokojnosť vo vnútri Labouristickej strany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
V prejave prednesenom v hornej komore parlamentu (Snemovni lordov) kráľ povedal, že energetika, obrana a národná bezpečnosť Spojeného kráľovstva sa podrobia skúške, keďže krajina znáša dôsledky vojny v Iráne a na Ukrajine.
Jadrom vládneho programu je posilnenie „hospodárskej bezpečnosti, energetickej bezpečnosti, našej obrany a národnej bezpečnosti“ krajiny, uviedol kráľ. „(Vláda bude) brániť britské hodnoty slušnosti, tolerancie a rešpektu k odlišnostiam pod našou spoločnou vlajkou“, zdôraznil a oznámil, že sa príjmu naliehavé opatrenia na boj proti antisemitizmu.
Kráľov prejav pripravuje vláda a spája históriu Británie s realitou súčasného Spojeného kráľovstva. Starmer v jeho úvode prisľúbil, že bude konať „s väčšou naliehavosťou“, aby urobil z Británie „silnejšiu a spravodlivejšiu“ krajinu. Medzi jeho návrhy patrí prehĺbenie vzťahov Británie s Európskou úniou a znárodnenie spoločnosti British Steel. Ďalšie sa týkajú reformy azylového systému či zníženia veku voličov na 16 rokov, uviedla agentúra AFP.
Program vlády britský panovník tradične prezentuje už od roku 1852. Po jeho prečítaní už v neprítomnosti obe komory parlamentu začali niekoľkodňovú debatu o prednesenom programe.
