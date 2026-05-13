Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
< sekcia Zahraničie

Kráľ Karol predstavil program vlády, Starmer čelí tlaku na odstúpenie

.
Na snímke britský kráľ Karol III. vystupuje s prejavom v Snemovni lordov, hornej komore parlamentu v Londýne v stredu 13. mája 2026. Monarcha v prejave predstavil legislatívny plán a priority kabinetu premiéra Keira Starmera na nadchádzajúci rok. Foto: TASR/AP

V súčasnosti nie je zrejmé, či premiér zostane vo funkcii, aby mohol opatrenia aj zavádzať a či bude mať dostatočnú podporu na ich presadenie.

Autor TASR
Londýn 13. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. v stredu predstavil legislatívny program britskej vlády a jej priority na nadchádzajúci rok. Došlo k tomu v čase, keď premiér Keir Starmer čelí tlaku na odstúpenie pre rastúcu nespokojnosť vo vnútri Labouristickej strany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

V prejave prednesenom v hornej komore parlamentu (Snemovni lordov) kráľ povedal, že energetika, obrana a národná bezpečnosť Spojeného kráľovstva sa podrobia skúške, keďže krajina znáša dôsledky vojny v Iráne a na Ukrajine.

Jadrom vládneho programu je posilnenie „hospodárskej bezpečnosti, energetickej bezpečnosti, našej obrany a národnej bezpečnosti“ krajiny, uviedol kráľ. „(Vláda bude) brániť britské hodnoty slušnosti, tolerancie a rešpektu k odlišnostiam pod našou spoločnou vlajkou“, zdôraznil a oznámil, že sa príjmu naliehavé opatrenia na boj proti antisemitizmu.

Kráľov prejav pripravuje vláda a spája históriu Británie s realitou súčasného Spojeného kráľovstva. Starmer v jeho úvode prisľúbil, že bude konať „s väčšou naliehavosťou“, aby urobil z Británie „silnejšiu a spravodlivejšiu“ krajinu. Medzi jeho návrhy patrí prehĺbenie vzťahov Británie s Európskou úniou a znárodnenie spoločnosti British Steel. Ďalšie sa týkajú reformy azylového systému či zníženia veku voličov na 16 rokov, uviedla agentúra AFP.

V súčasnosti nie je zrejmé, či premiér zostane vo funkcii, aby mohol opatrenia aj zavádzať a či bude mať dostatočnú podporu na ich presadenie.

Program vlády britský panovník tradične prezentuje už od roku 1852. Po jeho prečítaní už v neprítomnosti obe komory parlamentu začali niekoľkodňovú debatu o prednesenom programe.
.

Neprehliadnite

Richard Raši sa v Azerbajdžane stretol s prezidentom Alijevom

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?