Kráľ Karol zložil prísahu

Londýn 6. mája (TASR) - Britský kráľý Karola III. zložil počas korunovácie prísahu, informuje TASR podľa správy televízie Sky News.



"Prišiel som nie na to, aby ma obsluhovali, ale aby som slúžil," povedal Karol na začiatku korunovácie.



Karola počas prvej časti korunovácie predstavili ľudu. Počas predstavenia kráľa zaznela na korunovácii prvýkrát pieseň vo waleštine, všíma si BBC.



Následne zložil kráľ prísahu. Jednotlivé časti prísahy boli sformulované do otázok, na ktoré Karol odpovedal s rukou položenou na Biblii.



Zákon z roku 1688 vyžaduje od kráľa prísahu, v ktorej sa zaväzuje vládnuť podľa zákona a podporovať anglikánsku cirkev. Ide o jedinú časť korunovačnej ceremónie, ktorá sa zo zákona vyžaduje.



Po zložení prísahy pomaže anglikánsky canterburský arcibiskup Justin Welby Karola za kráľa. Pomazanie prebehne za plátnom, keďže tento okamih sa považuje za najposvätnejšiu časť celého obradu.



Následne dostane Karol do rúk korunovačné insígnie a arcibiskup ho korunuje korunou svätého Eduarda.