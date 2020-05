Kráľ medicínskych trilerov Robin Cook má 80 rokov

New York/Bratislava 4. mája (TASR) – Lekár a spisovateľ Robin Cook si získal celosvetové uznanie vďaka románom s lekárskou tematikou, v ktorých majstrovsky spája medicínske fakty s fantáziou, pričom verejnosť upozorňuje aj na technologické možnosti modernej medicíny a z toho vyplývajúce etické otázky.



S 37 románmi a viac ako 120 miliónmi predaných kníh patrí k najpredávanejším a najpopulárnejším autorom z lekárskeho prostredia. Veľmi obľúbený je aj medzi čitateľmi na Slovensku, veď v slovenskom preklade mu doteraz vyšlo rekordných 33 kníh. V pondelok 4. mája sa Robin Cook dožíva 80 rokov.



Robert Brian Cook sa narodil 4. mája 1940 v New Yorku. Promoval na Columbia University Medical School, pričom postgraduálne štúdium dokončil na Harvarde. Na univerzite hrával futbal, dokonca dostal ponuku, aby sa mu venoval profesionálne, no viac ho lákala medicína.



V roku 1969 nastúpil ako vojenský lekár na atómovú ponorku. Tam aj začal, už ako 32-ročný, písať svoj prvý román - príbeh o živote čerstvých absolventov medicíny pod názvom The Year of The Intern (1972, na Slovensku bol vydaný až v roku 1995 pod názvom Zelenáč v bielom). Písať, ako sám hovorí, začal preto, lebo chcel vyjadriť svoj názor na zdravotníctvo.



Prvá kniha Robina Cooka sa však nepredávala tak, ako očakával. Počiatočný neúspech ho ale neodradil, naopak, v roku 1977 vydal svoj druhý román Coma (na Slovensku vyšiel pod názvom Kóma po prvý raz v roku 1988, druhýkrát v roku 1995). Román, témou ktorého bol nelegálny obchod s ľudskými orgánmi, sa stal bestsellerom. Už táto kniha, na základe ktorej vznikol rovnako úspešný film v réžii Michaela Crichtona, postavila Robina Cooka na literárny piedestál, čo viac než troma desiatkami ďalších románov len a len potvrdzoval. Nasledoval jeden knižný hit za druhým.



Cook napísal mnohé diela, v ktorých sa venoval veľmi kontroverzným témam ako napríklad nekalým praktikám veľkých farmaceutických firiem využívajúcich ako lekárov, tak aj pacientov, genetickému inžinierstvu v rukách šialencov, boju so zámerne šírenými smrteľnými chorobami, či neetickým vedeckým pokusom na ľuďoch. Vo svojich dielach tiež odhaľoval zneužívanie ľudského genofondu alebo testovanie neoverených liekov na pacientoch.



Medzi najznámejšie patria romány Fever (1982, na Slovensku vydaný ako Horúčka v roku 1993), Mortal Fear (1988, Smrteľný strach – 1994), Outbreak (1988, Nákaza - 1995), Harmful Intent (1991, Zlý úmysel - 1994), Blindsight (1992, Slepota - 1993), Contagion (1996, Epidémia - 1996), Critical (2007, Kritický stav - 2008), Foreign Body (2008, Agónia - 2009) či Host (2015, Hostiteľ – 2016).



Zatiaľ svoju poslednú knihu pod názvom Genesis vydal kráľ medicínskych trilerov koncom minulého roka. A rovnako koncom minulého roku vyšla zatiaľ posledná kniha Robina Cooka v slovenskom preklade pod názvom Pandémia. Témou tohto románu sú machinácie okolo transplantovaných orgánov a bezohľadnosť megalomanských podnikateľov, ktorí neváhajú ísť za peniazmi cez mŕtvoly iba preto, aby uspeli v novej lukratívnej oblasti medicíny.



Cookove knihy boli preložené do vyše štyridsiatich jazykov a stali sa vďačným námetom pre celý rad televíznych a filmových spracovaní.



Na prahu svojej šesťdesiatky sa Robin Cook oženil a o rok neskôr sa mu narodil syn, 80-ročný spisovateľ žije v súčasnosti so svojou rodinou striedavo v Bostone a na Floride.