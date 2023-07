Kráľ Miroslav z Pyšnej princeznej, V. Ráž, sa narodil pred 100 rokmi

Nejdek/Bratislava 1. júla (TASR) – Obľúbený český herec povojnovej éry Vladimír Ráž vďaka svojej všestrannosti presvedčivo stvárnil tak romantických hrdinov, ako aj vážne charakterové postavy. Do povedomia širokej verejnosti sa dostal predovšetkým úlohou spravodlivého kráľa Miroslava z filmovej rozprávky Pyšná princezná. Úspešný však bol aj na divadelných doskách a vďaka svojmu kultivovanému hlasovému prejavu sa veľmi dobre uplatnil v rozhlase i v dabingu.



Od narodenia významného herca Vladimíra Ráža uplynie v sobotu 1. júla 100 rokov.



Vladimír Ráž sa narodil 1. júla 1923 do rodiny armádneho úradníka v českom meste Nejdek, ktoré sa nachádza v blízkosti Karlových Varov. Ako 9-ročný sa spolu s rodičmi presťahoval do Prahy, kde po gymnaziálnych štúdiách zvažoval ďalšie vzdelávanie v oblasti medicíny. Napokon sa však rozhodol pre štúdium herectva na pražskom Štátnom konzervatóriu, ktoré absolvoval v roku 1947.



Odtiaľ jeho kroky smerovali do Švandovho divadla, kde sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Alexandrou Myškovou. Počas svojej divadelnej kariéry vystupoval tiež na doskách Divadla štátneho filmu a Hudobného divadla Karlín. V roku 1954 sa stal súčasťou činohry Národného divadla, kde zotrval 40 rokov. Herecká flexibilita mu umožnila získať úlohy v psychologických drámach, tragédiách i salónnych komédiách.



Jeho filmové začiatky sú spojené so snímkami ako Mrtvý mezi živými (1946), Alena (1947) alebo s vojnovou drámou s názvom Past (1950). Úlohy vynálezcu sa ujal v životopisnej dráme Posel úsvitu (1950), no popularitu si získal najmä vďaka obľúbenej rozprávke Pyšná princezna (1952). Ako kráľ Miroslav sa usiloval o priazeň princeznej Krasomily, ktorú stvárnila herečka a neskôr aj umelcova druhá manželka Alena Vránová. Podľa záznamov si rozprávkový film, ktorý vznikol na základe predlohy Boženy Němcovej, v čase premietania v kinách pozrelo okolo 10,5 milióna ľudí.



V roku 1953 si Vladimír Ráž zahral popredného lekára Jana Jánskeho v životopisnej dráme Tajemství krve a diváci si ho môžu pamätať aj ako rybára z ďalšej legendárnej rozprávky Byl jednou jeden král (1954). V historickom filme Psohlavci (1954) si zahral vodcu Chodov Jana Sladkého Kozinu a ako čert doktor Solfernus je známy z filmu Hrátky s čertem (1956). Z ďalšieho množstva filmov, v ktorých účinkoval možno spomenúť vojnové drámy Romeo, Julie a tma (1959), Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1965) alebo rozprávky Radúz a Mahulena (1970) či Čertův švagr (1984).



Všestranný herec bol takisto obsadzovaný aj do divácky obľúbených seriálov ako napríklad Hříšní lidé města pražského (1968-69), Sňatky z rozumu (1968), F. L. Věk ( 1970-1971), Tridsať prípadov majora Zemana (1974–1979), Byl jednou jeden dům (1974), Zlá krev (1986).



Poslednýkrát sa Vladimír Ráž pred kamerou objavil pri nakrúcaní seriálu Zdivočelá země (1997-2012). Posledných 20 rokov svojho života strávil so svojou v poradí tretou manželkou Olgou Hnátkovou.



Vladimír Ráž zomrel 4. júla 2000, krátko po svojich 77. narodeninách.







Zdroj: encyklopedie.praha2.cz,nejdek.cz