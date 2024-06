Kráľ popu Michael Jackson zomrel pred 15 rokmi

Los Angeles/Bratislava 24. júna (TASR) - Fanúšikovia na celom svete si v týchto dňoch pripomenú 15 rokov od úmrtia kráľa popu, speváka a skladateľa Michaela Jacksona. Zomrel nečakane 25. júna 2009 vo veku 50 rokov, iba pár dní pred návratom na koncertné pódiá s novým koncertným projektom This Is It. Zomrel na predávkovanie propofolom, ktorý mu podával jeho osobný lekár Conrad Murray. Pochovaný je na cintoríne Forest Lawn Park v Glendale v losangeleskom dištrikte v súkromnej časti hrobky Great Mausoleum.



Jeho smrť vyvolala reakcie po celom svete, Jacksonovu televíznu spomienkovú bohoslužbu, ktorá sa konala v Staples Center v Los Angeles, videlo podľa odhadov viac ako 2,5 miliardy ľudí. Na jeho slávny moonwalk a piesne nemožno zabudnúť, predaj jeho platní prevýšil 500 miliónov nahrávok.



Michael Joseph Jackson bol jedným z deviatich detí Josepha a Katerine Jacksonových, narodil sa 29. augusta 1958 v Gary, meste na brehu Michiganského jazera. Od mala bol veľmi vnímavý, vedel imitovať čo videl a počul. V roku 1966 zostavil otec, bývalý gitarista skupiny Falcons, rodinnú kapelu, ktorú tvorilo päť synov - Marlon, Jermaine, Tito, Jackie a najmladší Michael. Po škole ich otec naložil do mikrobusu a odviezol na koncerty, vracali sa nad ránom a ráno išli do školy. Michaelov vzťah k otcovi nebol dobrý, v detstve ho vraj bil, čo bolo pre neho impulzom, aby sa vlastnou húževnatosťou vymanil spod jeho tlaku.



Michael mal 13 rokov, keď dostal aj sólovú zmluvu s firmou Motown. V júni 1971 vyšiel prvý album Got To Be There a v novembri toho istého roku 1971 aj prvý rovnomenný singel. V októbri 1972 viedol prvýkrát americký rebríček so skladbou Ben. Zoznámil sa s producentom Quincym Jonesom, ktorý výrazne ovplyvnil jeho ďalšiu kariéru.



Prvýkrát spolupracovali na úspešnom albume Off The Wall. Jeho predaj prevýšil sedem miliónov výliskov a získal cenu Grammy. V novembri 1982 vyšiel album Thriller, z ktorého sa stal najpredávanejší album v USA aj celosvetovo, viedol všetky významné albumové rebríčky a získal sedem cien Grammy.



Sláva a úspech mali aj svoje negatíva, Michael sa postupne vzďaľoval reálnemu životu. Kolovali informácie, že absolvoval niekoľko plastických operácií a že mu vstriekli do tela ženské hormóny, aby získal ladný pohyb a vysoký hlas. V novembri 1984 dostal svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. V januári 1985 zložil spolu s Lionelom Richiem skladbu We Are The World pre projekt USA For Africa. Celosvetový predaj singla dosiahol 20 miliónov výliskov.



V máji 1994 si zobral za manželku Lisu Marie Presleyovú, dcéru kráľa rokenrollu Elvisa Presleyho. Rozviedli sa v januári 1996. Jeho druhou manželkou bola zdravotná sestra Debbie Roweová, s ktorou mal dve deti, syna Princa Michaela (1997) a dcéru Paris Michael Catherine (1998), rozviedli sa po troch rokoch. Jeho tretie dieťa, syn Blanket Prince Michael II. sa narodil v roku 2002. Meno matky, ktorá ho vynosila, Jackson pred verejnosťou utajil.



Počas života vydal desať štúdiových albumov, po smrti vyšli ešte dva, v decembri 2010 kompilácia Michael a v máji 2014 album Xscape. V americkom singlovom TOP 40 rebríčku mal 43 skladieb, trinásť z nich sa dostalo na prvé miesto, v anglickej TOP 40 hitparáde bodovalo 50 jeho piesní, sedem z nich na prvom mieste. Získal 13 cien Grammy, 26 American Music Awards a 16 World Music Awards.