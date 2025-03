Kráľ prijal Trudeaua, hovorili zrejme o Trumpových plánoch s Kanadou

Londýn 3. marca (TASR) - Britský kráľ Karol III. v pondelok prijal kanadského premiéra Justina Trudeaua. Táto schôdzka sa uskutočnila v čase, keď je britský panovník v Kanade terčom kritiky za svoje mlčanie k opakovaným vyjadreniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Kanadu pripojí k Spojeným štátom.



Ako informovala agentúra AP, citovaná TASR, britský kráľ prijal Trudeaua na súkromnej audiencii v rezidencii Sandringham v grófstve Norfolk. Kráľovský dvor o obsahu ich rozhovorov neuviedol žiadne podrobnosti, ale predpokladá sa, že hovorili o Trumpových vyhrážkach anektovať Kanadu a urobiť z nej 51. štát americkej Únie.



Britský panovník je aj je hlavou štátu v Kanade, ktorá je členom Britského spoločenstva národov. Trudeau v nedeľu povedal, že "nič sa teraz nezdá byť pre Kanaďanov dôležitejšie ako obhajoba našej suverenity a našej nezávislosti ako štátu".



Agentúra AP pripomenula, že britskí monarchovia musia zostať politicky neutrálni, ale otázka Kanady ukazuje, aké krehké môže byť toto vyvažovanie.



"Vláda Kanady by mala požiadať hlavu štátu, aby zdôraznila kanadskú suverenitu," napísal na sieti X bývalý premiér kanadskej provincie Alberta Jason Kenney.



Trudeau odletel do Londýna, aby sa v nedeľu pripojil k účastníkom mimoriadneho summitu o Ukrajine, na ktorom britský premiér Keir Starmer načrtol plány na ukončenie vojny na Ukrajine a vyzval európskych partnerov, aby sa postavili za túto krajinu, keďže podpora Ukrajiny zo strany USA sa zdá byť ohrozená.



Kráľovo stretnutie s kanadským lídrom sa uskutočnilo deň po tom, ako sa v nedeľu stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Karol III. na tejto schôdzke vyjadril solidaritu s Ukrajinou i podporu Zelenskému, na ktorého sa Trump po ich minulotýždňovej ostrej výmene názorov v Oválnej pracovni Bieleho domu v pondelok opäť oboril aj prostredníctvom statusov na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Starmer v pondelok informoval poslancov britského parlamentu, že cez víkend rokoval s Trudeauom a uistil ho o silnej podpore Británie pre Kanadu.



Pred zákonodarcami tiež Starmer zdôraznil, že USA a Británia majú "tie najužšie vzťahy", preto by "v čase, ako je tento, bolo obrovskou chybou naznačovať, že akékoľvek oslabenie tohto spojenia je cestou vpred pre bezpečnosť a obranu v Európe".



Minulý týždeň Starmer počas návštevy v Bielom dome odovzdal Trumpovi pozvanie na štátnu návštevu Británie.