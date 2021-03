Kráľ Salmán vymenoval ministra pre záležitosti pútí hadždž a umra

Rijád 12. marca (TASR) - Saudskoarabský kráľ Salmán v piatok svojím výnosom odvolal ministra, ktorý má na starosti veľkú a malú púť na najposvätnejšie miesta pre moslimov - hadždž a umra, a vymenoval jeho nástupcu.



Doterajšieho ministra Muhammada Bintina nahradí Isám bin Saíd, ktorý bude súčasne s touto funkciou zastávať aj post ministra pre štátne záležitosti, informovala agentúra AFP.



Pandémia vyvolaná koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobila, že na výročnej púti do Mekky sa vlani v júli zúčastnilo najmenej pútnikov v jej novodobých dejinách. Saudskoarabské úrady totiž povolili účasť len 10.000 moslimom, aj to len osobám s právom pobytu na území kráľovstva.



V roku 2019 pritom na púť do Mekky dorazilo 2,5 milióna moslimských veriacich z celého sveta.



Agentúra AFP uviedla, že zatiaľ nie je jasné, akú podobu bude mať tohtoročný hadždž. Podľa miestnej tlače však zrejme bude povolená len účasť osôb zaočkovaných proti chorobe COVID-19. Miestne ministerstvo zdravotníctva už dávnejšie pripustilo, že očkovanie môže byť jednou z hlavných podmienok pre účasť na púti.



Saudská Arábia napriek včasným a prísnym opatreniam proti šíreniu koronavírusu patrila k najhoršie zasiahnutým krajinám na Blízkom východe.



Saudská Arábia v rámci uvoľnenia epidemiologických opatrení v októbri - po siedmich mesiacoch a súčasne aj vďaka výraznému poklesu počtu nových prípadov nákazy novým koronavírusom - opäť otvorila Veľkú mešitu a čiastočne obnovila aj malé púte do Mekky (umra).



Účastníci púte, ktorí v súlade s tradíciou obchádzali svätyňu Kaaba nachádzajúcu sa uprostred Veľkej mešity, museli mať na tvári ochranné rúška a dodržiavať vzájomný fyzický odstup. Pri vstupe do areálu nainštalovali termokamery, ktoré veriacim merajú teplotu.



Absolvovanie púte hadždž je jedným z piatich pilierov islamu. Túto púť by mal každý zdravý moslim absolvovať aspoň raz za život, pričom mnohí si na túto cestu šetria celý život.