Británia oslavuje Deň matiek: Kráľ Karol III. si pripomenul Alžbetu

Londýn 19. marca (TASR) - Na zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II. v nedeľu spomínal jej syn, kráľ Karol III. Bol to prvý Deň matiek oslavovaný v Británii po smrti panovníčky. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Británia si Deň matiek tento rok pripomína práve 19. marca.



Dojímavý príspevok oslavujúci všetky matky bol na internete zverejnený spolu so vzácnymi fotografiami: na jednej je Charles zachytený ešte ako malé dieťa stojace v lone kráľovnej, na ďalšej snímke je usmievajúca sa kráľovná manželka Kamila stojaca za svojou matkou.



Príspevok na Twitteri sprevádza odkaz: "Všetkým matkám všade na svete a tým, ktorým dnes chýbajú ich matky: myslíme na vás a želáme vám výnimočný Deň matiek."



Alžbeta II. zomrela vlani 8. septembra vo veku 96 rokov.



Kamilina matka Rosalind Shandová zomrela v roku 1994 vo veku 72 rokov po dlhom boji s osteoporózou (rednutím kostí).



Catherine, manželka princa Williama a princezná z Walesu, pri príležitosti sviatku tiež zverejnila fotografie šťastných rodinných chvíľ.



Prvá snímka ju zachytáva, ako sedí na strome so svojimi troma deťmi princom Georgeom (9), princeznou Charlotte (7) a štvorročným princom Louisom. Záber sprevádzajú slová "Všetko najlepšie ku Dňu matiek od našej rodiny vašej rodine" a červené srdce. Všetci majú na sebe bežné oblečenie a usmievajú sa do fotoaparátu.