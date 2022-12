Kráľ udelil gitaristovi Queen Brianovi Mayovi rytiersky titul

Londýn 31. decembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. udelil v piatok gitaristovi britskej rockovej skupiny Queen Brianovi Mayovi rytiersky titul. Vyznamenané boli aj ďalšie osobnosti z oblasti umenia, vedy, verejného života či športu vrátane veľvyslankýň spojeného kráľovstva na Ukrajine a v Rusku. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky stanice BBC.



May bol ocenený za jeho službu v oblasti hudby a dobročinnosti. Tento gitarista vystupoval proti likvidácii jazvecov a lovu líšok v Spojenom kráľovstve prostredníctvom organizácie na ochranu zvierat. Tú založil v roku 2010 a je pomenovaná Save Me (Zachráň ma) podľa piesne skupiny Queen, vysvetľuje BBC.



May pre AP vyjadril presvedčenie, že toto vyznamenanie mu prinesie o niečo väčší vplyv.



Kráľ Karol III. v piatok udelil vyznamenania rôzneho stupňa stovkám osobností vrátane umelcov, zástupcov spoločnosti či športovcov, píše AP. Rytiersky titul získal aj hrnčiar Grayson Perry a olympijská víťazka v heptatlone z roku 2000 Denise Lewisová dostala titul dáma.



Britská veľvyslankyňa na Ukrajine Melinda Simmonsová a veľvyslankyňa v Rusku Deborah Bronnertová sa stali dámami Rádu svätého Michala a svätého Juraja, píše BBC.



Britský panovník udeľuje vyznamenania dvakrát do roka osobnostiam za zásluhy, výnimočné úspechy či službu. Ich príjemcov v rôznych kategóriách vyberajú štátne orgány na základe návrhov vlády a verejnosti. Čestné vyznamenania pre občanov cudzích krajín navrhuje britské minister zahraničných vecí.



Rytiersky titul má pôvod v stredoveku a jeho držiteľ môže používať oslovenie "Sir", píše BBC. Karol III. tieto vyznamenania udeľoval po prvý raz. Jeho matka, dlhoročná kráľovná Alžbeta II., zomrela v septembri tohto roka.