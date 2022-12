Holandský kráľ privítal ospravedlnenie vlády za otroctvo

Haag 26. decembra (TASR) - Holandský kráľ Willem - Alexander privítal v nedeľu vo svojom vianočnom posolstve nedávne ospravedlnenie tamojšej vlády za rolu, ktorú krajina zohrala v súvislosti s otroctvom počas koloniálneho obdobia, a označil ho za "začiatok dlhej cesty". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Holandský premiér Mark Rutte sa minulý pondelok oficiálne ospravedlnil za zapojenie holandského štátu do otroctva v jeho bývalých kolóniách a označil to za "zločin proti ľudskosti".



"Nikto dnes nenesie zodpovednosť za neľudské činy, ktoré boli spôsobené na životoch mužov, žien a detí," povedal Willem -Alexander v posolstve z paláca Huis ten Bosch v Haagu.



"Úprimným postavením sa zoči-voči k našej spoločnej minulosti a uznaním zločinu proti ľudskosti, ktorým je otroctvo, však vytvoríme pôdu pre spoločnú budúcnosť. Budúcnosť, v ktorej stojíme proti všetkým moderným formám diskriminácie, vykorisťovania a nespravodlivosti," zdôraznil s tým, že "ospravedlnenie ponúknuté vládou je začiatkom dlhej cesty."



Holandsko zohrávalo významnú úlohu v obchodovaní s otrokmi od 17. storočia až do druhej polovice 19. storočia, keď otroctvo zakázalo. Prvého júla budúceho roku uplynie presne 150 rokov od zákazu otroctva v Holandsku a jeho kolóniách. Podľa niektorých bývalých holandských kolónií a tiež ľudskoprávnych aktivistov mal Rutte počkať s ospravedlnením do 1. júla. Jeho rozhodnutie ospravedlniť sa už teraz kritizujú ako unáhlený krok.