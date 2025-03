Kráľa Karola III. nakrátko hospitalizovali pre vedľajšie účinky liečby

Londýn 28. marca (TASR) - Britského kráľa Karola III. vo štvrtok nakrátko hospitalizovali pre vedľajšie účinky liečby rakoviny. V dôsledku tohto zrušil svoje štvrtkové stretnutia aj piatkový verejný program. Oznámil to večer Buckinghamský palác, informuje TASR podľa správ agentúry DPA a stanice BBC.



Buckinghamský palác priblížil, že u kráľa sa vo štvrtok ráno vyskytli "dočasné vedľajšie účinky" sprevádzajúce jeho stále prebiehajúcu liečbu rakoviny, ktoré si vyžiadali krátke pozorovanie v nemocnici. Karol sa však ešte v priebehu dňa vrátil do svojho sídla Clarence House, kde ako píše BBC pokračoval v niektorých povinnostiach vrátane pracovných telefonátov.



Z preventívnych dôvodov a na základe odporúčania lekárov však zrušil stretnutia plánované na štvrtok i svoj piatkový verejný program, ktorý zahŕňal cestu do Birminghamu. Za spôsobené nepríjemnosti sa kráľ prostredníctvom vyhlásenia Buckinghamského paláca ospravedlnil všetkým dotknutým.



Nemenovaný zdroj z paláca opísal krátkodobé vedľajšie účinky za "najmenšiu prekážku" v liečbe, ktorá sa inak podľa jeho slov uberá dobrým smerom.



Buckinghamský palác vlani vo februári oznámil, že Karolovi III. bola počas liečby nezhubného zväčšenia prostaty diagnostikovaná rakovina, nešpecifikoval však, o aký druh ide. Krátko nato diagnostikovali rakovinu aj jeho neveste, princeznej Kate. Obaja však len dočasne prerušili výkon svojich povinností.