Králíčková po zásahu v Plzni: Nebudeme nikdy na 100 percent chránení

Praha 5. decembra (TASR) - Nikdy nedocielime to, aby sme zabránili všetkým incidentom, ktoré sa na univerzitách môžu stať. Hoci sa systémy na jednotlivých fakultách zlepšujú, nie sú dokonalé. V reakcii na stredajší zásah na Západočeskej univerzite (ZČU) v Plzni to vo štvrtok po rokovaní Českej konferencie rektorov (ČKR) povedala jej predsedníčka a rektorka Univerzity Karlovej (UK) v Prahe Milena Králíčková, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



UK sa podľa jej slov celý uplynulý rok od streľby, ku ktorej došlo pred Vianocami na jej Filozofickej fakulte, snažila maximalizovať bezpečnostné opatrenia – niekde išlo o turnikety, inde o cvičenia a školenia. "Ale úprimne si musíme povedať, že nikdy nedocielime to, aby sme mali silu zabrániť všetkým incidentom. Je to aj o správaní každého študujúceho a akademika. Je dobre, keď máme zvýšenú citlivosť a viac si všímame dianie okolo nás," podotkla Králíčková.



Hoci sa systém na mnohých fakultách podľa nej zlepšuje, nie je dokonalý a univerzity nikdy nebudú na 100 percent ochránené. "Je to o fungovaní nielen fyzických opatrení, školení, zácvikov a informačných systémov, ale aj o tom byť si rizík vedomý a vedieť sa v nich zachovať," dodala.



ZČU vo štvrtok uviedla, že stredajší zásah je pre ňu jasným signálom, že nutne potrebuje vlastný systém hromadného varovania. V priebehu zásahu bola odkázaná na komunikáciu hasičov či polície, svojich študentov a zamestnancov informovala hlavne e-mailmi. Niektorí sa však sťažovali, že to bolo príliš neskoro. Univerzita si podľa svojho vyjadrenia uvedomuje, že musí byť rýchlejšia.



"Na zavedení systému hromadného varovania pracuje ZČU už pol roka. Ešte do konca tohto roka ZČU systém kúpi a od začiatku roku 2025 začne s jeho uvádzaním do praxe," uviedla univerzita na webe. Systém dokáže rozosielať SMS a hlasové volania pre zrakovo znevýhodnených.



V stredu po 16.00 h zavolal na tiesňovú linku študent univerzity a oznámil, že v okolí ekonomickej fakulty ZČU v Plzni počul streľbu a následné zvolanie "Alláhu akbar". Na miesto vyrazilo mnoho policajných jednotiek a tiež ostatné zložky IZS. Policajti budovy školy prehľadali, stopy po streľbe ani zranených nenašli. Udalosť vyšetrujú ako šírenie poplašnej správy.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)