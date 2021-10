Kráľovná Alžbeta II. je podľa Johnsona vo veľmi dobrej kondícii

Rím 30. októbra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. je vo "veľmi dobrej kondícii". Povedal to v sobotu britský premiér Boris Johnson, píše agentúra AFP.



"Hovoril som s Jej Veličenstvom a je vo veľmi dobrej kondícii," uviedol Johnson pre britskú televíziu Channel 4 v Ríme, kde sa zúčastňuje na dvojdňovom summite skupiny G20. "Musí sa len riadiť radami svojich lekárov a oddýchnuť si, a to je podľa mňa dôležité. Myslím si, že celá krajina jej praje len to najlepšie," dodal Johnson.



Buckinghamský palác v piatok informoval, že britská kráľovná sa rozhodla dať na odporúčania lekárov a nasledujúce "aspoň dva týždne" bude odpočívať. Zo zverejneného textu vyplýva, že 95-ročná panovníčka bude počas tohto obdobia naďalej vykonávať "nenáročné pracovné povinnosti" vrátane virtuálnych stretnutí.



Kráľovná minulý týždeň strávila noc v londýnskej nemocnici, kde podstúpila niekoľko preventívnych vyšetrení. Na Windsorský hrad sa vrátila vo štvrtok 21. októbra. Lekári jej predtým odporučili odpočinok a zrušenie plánovanej cesty do Severného Írska. Britská panovníčka sa osobne nezúčastní ani na nadchádzajúcom klimatickom summite OSN (COP26) v škótskom Glasgowe, ako pôvodne plánovala. Zhromaždeným delegátom však adresuje prejav prostredníctvom videospojenia. Svetových lídrov na pondelkovej otváracej ceremónii summitu COP26 osobne privíta prejavom najstarší syn kráľovnej Alžbety II. a britský následník trónu princ Charles, píše AFP. Klimatická konferencia OSN sa uskutoční v dňoch 31. októbra až 12. novembra.



Niekoľko dní pred minulotýždňovou hospitalizáciou britské médiá prvýkrát zachytili kráľovnú Alžbetu II. používajúc vychádzkovú paličku na bohoslužbe vo Westminsterskom opátstve pri príležitosti stého výročia Kráľovskej britskej légie. Ako pripomenula agentúra AP, paličku používala aj v roku 2003, bolo to však po operácii kolena.



Alžbeta II. je najdlhšie vládnucim britským monarchom a zároveň najdlhšie vládnucou ženskou panovníčkou v dejinách. Od roku 2016 je aj najdlhšie vládnucim súčasným panovníkom na svete.