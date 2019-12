Princ Philip je v nemocnici, ale kráľovná vianočný program nezmenila

Londýn 22. decembra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. zašla v nedeľu do kostola neďaleko svojho vidieckeho sídla, zatiaľ čo jej manžel princ Philip strávil druhú noc v londýnskej nemocnici, píše agentúra AP.



Informáciu o hospitalizácii vojvodu z Edinburghu zverejnil v piatok Buckinghamský palác. Podľa paláca ide o preventívnu hospitalizáciu zameranú na liečbu dlhodobých zdravotných problémov princa Philipa. Predpokladá sa, že v nemocnici zostane niekoľko dní.



Palác pritom v nedeľu informácie o zdravotnom stave 98-ročného princa ani o priebehu hospitalizácie v Nemocnici kráľa Eduarda VII. v Londýne neposkytol.



Podľa AP nebolo bezprostredne známe, kedy Philipa prepustia a či sa pripojí k manželke a zvyšku rodiny na vianočné sviatky.



Alžbeta II. sa medzičasom presunula z Londýna do sídla Sandringham v Norforlku, kde kráľovská rodina zvyčajne trávi vianočné sviatky.



Kráľovná ani v tomto roku nezmenila svoju sviatočnú rutinu a v nedeľu predpoludním zašla do kostola ako obvykle. Očakáva sa, že kráľovská rodina sa zúčastní ďalšej bohoslužby ráno na Vianoce.



Buckinghamský palác zverejnil v nedeľu špeciálnu sériu vianočných fotografií. Kráľovná Alžbeta II. na nich s troma generáciami následníkov trónu pripravuje vianočné zákusky.



Alžbeta II. so synom princom Charlesom, vnukom princom Williamom a pravnukom princom Georgeom stoja za veľkým stolom s bielym obrusom a v miskách miešajú ingrediencie na koláč. Za nimi v pozadí stojí ozdobený vianočný stromček.



Na pravidelnom vianočnom stretnutí kráľovskej rodiny v sídle Sandringham sa tento rok nezúčastnia princ Harry s rodinou, ktorí sa na vianočné sviatky presunuli do Kanady.