FOTO: Alžbeta II. prišla na ďakovnú bohoslužbu za princa Philipa

Londýn 29. marca (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. a ostatní členovia kráľovskej rodiny prišli v utorok krátko pred poludním miestneho času do Westminsterského opátstva v Londýne, aby sa zúčastnili na ďakovnej bohoslužbe za princa Philipa, ktorý zomrel vlani začiatkom apríla. TASR správu prevzala od agentúr AP a Reuters.Panovníčkina účasť na bohoslužbe nebola do poslednej chvíle potvrdená, keďže v poslednom období čelila zdravotným problémom. V októbri minulého roka musela pre bližšie nešpecifikované zdravotné príčiny stráviť jednu noc v nemocnici, vo februári prekonala ochorenie COVID-19, pričom mala len mierne príznaky podobné chrípke. Po prekonaní covidu 95-ročná panovníčka vykonávala len menej náročné povinnosti, na začiatku marca zrušila plánovanú účasť na oslavách Dňa Commonwealthu.Princ Philip zomrel vlani 9. apríla vo veku 99 rokov, pre obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu sa však na pohrebnej bohoslužbe mohlo zúčastniť len 30 osôb, čiže najbližšia rodina. Nebolo možné splniť ani Philipove želania súvisiace s výberom piesní, preto sa kráľovská rodina rozhodla začleniť ich do utorkovej bohoslužby. Na obradu sa zúčastňujú i mladí ľudia z programov, ktorých bol princ Philip patrónom, ako aj z kadetských organizácií.Na bohoslužbu prišiel aj princ Andrew, pre ktorého ide o prvé verejné vystúpenie od prevalenia sa škandálu súvisiaceho s obvineniami zo sexuálneho násilia, ktorým čelí v Spojených štátoch.Na ďakovnú bohoslužbu bolo pozvaných približne 1800 členov kráľovskej rodiny a hostí. Pozvanie prijalo aj monacké knieža Albert, dánska kráľovná Margaréta, nórsky kráľ Harald s manželkou Sonjou a španielsky kráľ Filip s manželkou Letiziou. Medzi zúčastnenými bolo aj 500 zástupcov charitatívnych organizácií. Princ Harry s manželkou Meghan Markleovou na bohoslužbu neprišli.