Kráľovná Alžbeta II. mala po týždni obáv pre covid osobné stretnutia

Londýn 16. februára (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. v stredu osobne absolvovala prvé oficiálne stretnutia odvtedy, čo ju dali pod lekársky dohľad, lebo vznikli obavy, že sa mohla minulý týždeň nakaziť koronavírusom.



Obavy vyvolalo, keď panovníčkin najstarší syn a dedič trónu princ Charles mal už druhýkrát pozitívny test na koronavírus, a to len dva dni po stretnutí s 95-ročnou kráľovnou, pripomína tlačová agentúra AFP.



Princova manželka Camilla mala vtedy takisto pozitívny test a dvojica musela ísť následne do izolácie, ako uviedol ich hovorca.



Buckinghamský palác nezverejnil, či aj samotná kráľovná, ktorá si tento mesiac pripomína 70. výročie nástupu na trón, podstúpila testy na koronavírus.



V stredu, týždeň od vzniku obáv o jej zdravie, prijala Alžbeta II. vo svojom sídle na Windsorskom hrade západne od Londýna dvoch vysokopostavených dôstojníkov kráľovských námorných síl.



Fotografia zverejnená na účte kráľovskej rodiny na Twitteri zachytáva panovníčku vo vzorovaných šatách a s vychádzkovou palicou v rukách na stretnutí s jedným z dôstojníkov v Dubovej izbe, obývačke na Windsorskom hrade.



Toto osobné stretnutie nasledovalo po jej dvoch virtuálnych audienciách z Windsoru v predchádzajúci deň – mala videohovory s novovymenovanými veľvyslancami z Estónska a Španielska.



Začiatkom tohto mesiaca, v predvečer 70. výročia svojho nástupu na trón, usporiadala recepciu pre miestnych obyvateľov v Sandringhame, svojom vidieckom sídle vo východnom Anglicku.



Bolo to údajne jej najväčšie osobné stretnutie s verejnosťou od nevysvetleného zdravotného problému vlani na jeseň, pre ktorý musela stráviť noc v nemocnici.