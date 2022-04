Kráľovná Alžbeta strávi narodeniny vo vidieckom sídle v Norfolku

Londýn 20. apríla (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. plánuje svoje 96. narodeniny osláviť vo svojom vidieckom sídle v anglickom grófstve Norfolk. TASR o tom informuje na základe správ agentúr PA Media a DPA.



Kráľovná by tam mala odletieť z Windsorského hradu, kde sa v súčasnosti zdržiava, po veľkonočnom oddychu, ktorý bol v jej prípade aj tak plný udalostí, píše DPA. Alžbetu minulý štvrtok (14. apríla) navštívil jej vnuk princ Harry so svojou manželkou vojvodkyňou Meghan.



Harry vtedy uviedol, že jeho stará matka je v "skvelej forme". Kráľovná má v posledných mesiacoch problémy s mobilitou a preto ruší svoju účasť na viacerých prestížnych udalostiach, pripomínajú agentúry. Koncom marca sa však zúčastnila na spomienkovej bohoslužbe za svojho dlhoročného manžela princa Philipa, ktorý zomrel vlani v apríli.



Alžbetu, ktorá má narodeniny vo štvrtok 21. apríla, v najbližších dňoch pravdepodobne navštívia príbuzní a priatelia. Kráľovná by sa mala zdržiavať vo vidieckom dome pri obci Sandringham. Túto usadlosť podľa jej slov obľuboval aj jej zosnulý manžel.



Britská kráľovná Alžbeta II. sa narodila 21. apríla 1926 v Londýne ako prvorodená dcéra Alberta, vojvodu z Yorku (neskôr vládol ako kráľ Juraj VI.), a Elizabeth Bowesovej-Lyonovej, vojvodkyne z Yorku.



Kráľovnou sa stala vo februári 1952 po smrti svojho otca Juraja VI. Slávnostná korunovácia sa uskutočnila vo Westminsterskom opátstve 2. júna 1953.