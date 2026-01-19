< sekcia Zahraničie
Kráľovná country Dolly Partonová má 80 rokov
Dolly Rebecca Partonová sa narodila 19. januára 1946 v americkom Sevierville.
Autor TASR
Sevierville 18. januára (TASR) – V priebehu siedmich desaťročí vydala 50 štúdiových albumov a získala 11 cien Grammy. Okrem toho má za sebou bohatú hereckú kariéru a v zábavnom priemysle sa presadila aj projektom Dollywood. Populárna americká country speváčka, skladateľka a filantropka Dolly Partonová bude mať v pondelok 19. januára 80 rokov.
Zložila tisíce piesní. Medzi jej známe skladby patrí dojímavá autobiografická pieseň „Coat of Many Colors“ (1971), „Jolene“ (1973), „I Will Always Love You“ (1974) či hit „9 to 5“ (1980). Získala rôzne ocenenia vrátane Emmy, Zlatých glóbusov či ceny Tony. V roku 2006 ju v Kennedyho centre ocenili za celoživotný prínos pre americkú kultúru.
Dolly Rebecca Partonová sa narodila 19. januára 1946 v americkom Sevierville. Má írsky a indiánsky pôvod. Pochádzala z 12 súrodencov a z veľmi chudobných pomerov. Už v ranom veku prejavovala talent a vášeň pre hudbu. Od svojej matky sa naučila cirkevné piesne a tradičné ľudové balady. „Všetci príbuzní mojej matky boli veľmi hudobne nadaní, takže som bola vždy obklopená ľuďmi, ktorí hrali na nástroje a spievali, a moja mama spievala staré piesne“, uviedla Partonová v roku 2020 pre časopis People.
Vystupovala už ako dieťa v rozhlasových programoch. Vo veku 13 rokov nahrala svoj prvý singel a na pódiu ju vítal Johny Cash. Po prvom hite Dumb Blonde prijala v roku 1967 ponuku speváka Portera Wagonera a stala sa členkou jeho programu. Ich spolupráca trvala šesť rokov. Potom sa vydala na sólovú dráhu. Ich rozchod zachytila v piesni „I Will Always Love You“ (1974), ktorú neskôr vďaka filmu Osobný strážca (1992) preslávila Whitney Houston.
V roku 1978 dostala prvú cenu Grammy za pieseň „Here You Come Again“ a organizácia Country Music Association (CMA) ju vyhlásila za umelkyňu roka. Získala dve nominácie na Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň „9 to 5“ (1981) z rovnomenného filmu a „Travelin’ Thru“ (2006) z filmu Transamerica.
Partonovú uviedli do Siene slávy country hudby (1999) a o tri roky neskôr do Siene slávy skladateľov. V roku 2011 získala cenu za celoživotné dielo od Národnej akadémie hudobného umenia a vied (Recording Academy) a v tom istom roku americká Kongresová knižnica zaradila jej pieseň „Coat of Many Colors“ do Národného registra nahrávok.
Naďalej vydávala úspešné albumy, medzi ktoré patrili „Blue Smoke“ (2014) a „Pure & Simple“ (2016). Neskôr vydala album pre deti „I Believe in You“ (2017) a nahrala aj niekoľko gospelových a vianočných albumov. V roku 2022 ju nominovali do Rokenrolovej siene slávy. Hoci požiadala, aby bola z výberu vyradená, keďže nie je rockovou interpretkou, nakoniec túto poctu prijala. O rok neskôr nahrala svoj prvý rockový album s názvom „Rockstar“. Obsahuje viac než 30 piesní a spievajú na ňom Sting, Steven Tyler, či poslední dvaja žijúci členovia skupiny The Beatles - Paul McCartney a Ringo Starr.
Speváčka sa objavila aj na striebornom plátne. Zahrala si v komédiách „9 to 5“ (1980), The Best Little Whorehouse in Texas (1982) alebo Falošný diamant (1984). Objavila sa aj v snímkach Oceľové magnólie (1989), Straight Talk (1992) a Nahlas a naplno (2012).
Dolly Partonová je aj úspešná obchodníčka. So svojou manažérkou Sandy Gallinovou založila vlastnú filmovú a televíznu produkčnú spoločnosť Sandollar. Svoje zisky investuje do siete vlastných zábavných podnikov Dolly Parton Enterprises, ktoré v roku 1986 rozšírila o zábavný park Dollywood.
Uplynulé mesiace boli pre Dolly Partonovú výzvou. V marci jej zomrel manžel Carl Dean. Na svojom Instagrame pri tejto príležitosti zverejnila novú pieseň „If You Hadn't Been There“. Venovala ju svojmu zosnulému mužovi, s ktorým prežila takmer 60 rokov.
V roku 2025 vydala knihu „Star of the Show: My Life on Stage“ (Hviezda šou: Môj život na pódiu), kde otvorene porozprávala o svojej mimoriadnej kariére, osobných obetiach a plánoch do budúcnosti. V rozhovore pre americký magazín People prezradila, že hoci má za sebou už sedem desaťročí na scéne, cíti, že „ešte len začína“.
