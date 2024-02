Kráľovná Kamila sa v Londýne stretla s Olenou Zelenskou

Londýn 29. februára (TASR) - Britská kráľovná Kamila sa vo štvrtok stretla vo svojej londýnskej rezidencii s prvou dámou Ukrajiny Olenou Zelenskou len niekoľko dní po druhom výročí ruskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Zelenská poďakovala kráľovnej za posolstvo kráľa Karola III. pri príležitosti výročia konfliktu s tým, že pre jej národ to veľa to znamenalo. Kamila hovorila o tom, ako Británia myslela na Ukrajinu, keď si krajina pripomínala tento smutný míľnik. Diskutovali aj o statočnosti Ukrajincov a odhodlaní Spojeného kráľovstva ich podporovať.



Kamila sa poďakovala Zelenskej za jej prítomnosť na pohrebe zosnulej kráľovnej Alžbety II. a na korunovácii jej manžela v máji 2023. Hovorili aj o vplyve vojny na ženy a deti, o duševných a fyzických jazvách, ktoré zanechala, aj tom, ako môže Spojené kráľovstvo pomôcť v rámci starostlivosti.



Kráľ Karol III., ktorému diagnostikovali rakovinu, zostáva v Londýne, no vo štvrtok sa s prvou dámou Ukrajiny nestretol.



Dvojica sa predtým stretla v novembri 2022 na recepcii v Buckinghamskom paláci s cieľom zvýšiť povedomie o násilí páchanom na ženách.