Kráľovná krkavcov z londýnskeho Toweru je už týždne nezvestná

Londýn 14. januára (TASR) - Z londýnskej pevnosti Tower sa stratila "kráľovná" kŕdľa krkavcov menom Merlina. Oznámili to zamestnanci pevnosti, ktorí sa obávajú, že Merlina uhynula, informovala v stredu stanica BBC.



Merlinu, ktorá ku kŕdľu towerských krkavcov patrila od roku 2007, v Toweri nikto nevidel už niekoľko týždňov.



Legenda hovorí, že v Towere musí byť najmenej šesť krkavcov, inak pevnosť i kráľovstvo Veľkej Británie padnú. V súčasnosti tvorí chov sedem krkavcov. Zodpovedný zaň je Christopher Skaife.



Skaife podľa BBC uviedol, že nie je neobvyklé, keď sa krkavce z Toweru túlajú i za hradbami, ale aj slobodomyseľná Merlina sa vždy vrátila ku svojmu kŕdľu, s ktorým ju spájalo "úžasne tesné puto".



Krkavce sa zvyčajne dožijú 10-15 rokov. Je však známe, že tie, čo žijú v Towere, sa dožívajú aj 40 rokov.



Predpokladá sa, že kráľ Karol II. (1660-1685) bol prvým panovníkom, ktorý oficiálne nariadil, aby sa v tejto pevnosti neustále chovali krkavce. Počas druhej svetovej vojny sa krkavce využívali ako pozorovatelia bômb a lietadiel počas bleskových útokov nemeckej armády.



Keď počet krkavcov vo voliérach Toweru klesol na jediného, vtedajší premiér Winston Churchill nariadil, aby v kŕdli bolo vždy najmenej šesť jedincov. Momentálne ich je sedem. Nedávno však zamestnanci voliéry vyslovili obavy z dôsledkov situácie, keď krkavce počas lockdownu začali využívať pokojnejšie podmienky pre let a čoraz častejšie nadlho odlietať za hradné múry.



V roku 2018 vedenie Toweru spustilo program chovu krkavcov. Pristúpilo k tomu, keď spoločnosť Historické kráľovské paláce (Historic Royal Palaces) upozornila, že je "čoraz ťažšie" zaobstarať tieto vtáky. Navyše je v Spojenom kráľovstve "len veľmi málo legálnych chovateľov", ktorí sa venujú tomuto špecifickému druhu.



Pracovníci Toweru smútia nad pravdepodobnou stratou Merliny a nateraz nemajú v pláne nahradiť ju. Pripúšťajú však, že časom by jej miesto v kŕdli mohlo zaujať "mláďa z nášho šľachtiteľského programu, ktoré bude čeliť náročnej výzve pokračovať v jej odkaze."