Kráľovná pasovala 100-ročného veterána Toma Moora za rytiera

Londýn 17. júla (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. pasovala v piatok za rytiera Toma Moora - 100-ročného veterána druhej svetovej vojny, ktorý počas pandémie vyzbieral milióny libier pre britských zdravotníkov. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Slávnostný akt pasovania sa uskutočnil na Windsorskom zámku, kde je 94-ročná kráľovná počas pandémie nového koronavírusu v izolácii spolu so svojím 99-ročným manželom, princom Philipom.



Tom Moore sa stal celosvetovo známym, keď vyzbieral pre britskú Národnú zdravotnú službu (NHS) viac ako 32 miliónov libier (viac ako 36 miliónov eur). Svojou dobročinnou iniciatívou vyvolal sympatie britskej verejnosti a záujem médií po celom svete, ktoré mu dali prezývku kapitán Tom.



Moore si v rámci svojej iniciatívy dal za cieľ, že do dňa svojich 100. narodenín stokrát prejde svoju 25 metrov dlhú záhradu s pomocou chodúľky, ktorou sa podopiera pri chôdzi. Podarilo sa mu to 16. apríla.



Tohto veterána druhej svetovej vojny v hodnosti kapitána koncom apríla vymenovali za čestného plukovníka, a to pri príležitosti jeho 100. narodenín. Blahoprajné pohľadnice mu vtedy poslalo asi 140.000 ľudí.



Jeho povýšenie do rytierskeho stavu, s ktorým je spojené právo nosiť titul sir, navrhol koncom mája britský premiér Boris Johnson.