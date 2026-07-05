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Kráľovná popu Madonna sa vracia s albumom Confessions II
Nová nahrávka sľubuje strhujúcu hudobnú odyseu, ktorá plynule nadväzuje na hypnotické beaty a klubovú estetiku v modernejšom prevedení.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Po 20 rokoch, čo redefinovala moderný tanečný pop s multiplatinovým albumom Confessions on a Dance Floor, sa kráľovná popu Madonna vracia a vydáva očakávaný štúdiový album Confessions II. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Nová nahrávka sľubuje strhujúcu hudobnú odyseu, ktorá plynule nadväzuje na hypnotické beaty a klubovú estetiku v modernejšom prevedení. Spoločne s albumom vychádza aj singel Danceteria, ktorý prepája minulosť s novou érou. Pieseň je priamou a hlboko osobnou poctou rovnomennému kultovému newyorskému klubu Danceteria, kde Madonna na začiatku 80. rokov začala svoju kariéru a kde vtedajší DJ Mark Kamins prvýkrát zahral jej demo nahrávku Everybody, čo jej otvorilo dvere k prvej nahrávacej zmluve. Skladba Danceteria prepája surovú, nekompromisnú energiu vtedajšieho manhattanského undergroundu s moderným, pulzujúcim pop-houseovým rytmom.
Samotný album Confessions II vznikal pod dohľadom špičkových producentov elektronickej hudby ako Stuart Price, ktorý stál za zvukom pôvodného albumu z roku 2005. Výsledkom ich spolupráce je kompaktná, nekompromisná platňa, ktorá odmieta spomaliť a funguje ako jeden neprerušovaný klubový set. Textovo sa Madonna opäť ponára do tém osobnej slobody, neskrotnej sexuality, slávy a vnútorných spovedí.
Nová nahrávka sľubuje strhujúcu hudobnú odyseu, ktorá plynule nadväzuje na hypnotické beaty a klubovú estetiku v modernejšom prevedení. Spoločne s albumom vychádza aj singel Danceteria, ktorý prepája minulosť s novou érou. Pieseň je priamou a hlboko osobnou poctou rovnomennému kultovému newyorskému klubu Danceteria, kde Madonna na začiatku 80. rokov začala svoju kariéru a kde vtedajší DJ Mark Kamins prvýkrát zahral jej demo nahrávku Everybody, čo jej otvorilo dvere k prvej nahrávacej zmluve. Skladba Danceteria prepája surovú, nekompromisnú energiu vtedajšieho manhattanského undergroundu s moderným, pulzujúcim pop-houseovým rytmom.
Samotný album Confessions II vznikal pod dohľadom špičkových producentov elektronickej hudby ako Stuart Price, ktorý stál za zvukom pôvodného albumu z roku 2005. Výsledkom ich spolupráce je kompaktná, nekompromisná platňa, ktorá odmieta spomaliť a funguje ako jeden neprerušovaný klubový set. Textovo sa Madonna opäť ponára do tém osobnej slobody, neskrotnej sexuality, slávy a vnútorných spovedí.