Alžbeta II. pre nárast prípadov covidu zrušila rodinný vianočný obed

Londýn 16. decembra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. zrušila tohtoročný tradičný rodinný vianočný obed z preventívnych dôvodov, pretože počty nových prípadov ochorenia COVID-19 v Spojenom kráľovstve prudko stúpajú. Informoval o tom denník The Guardian s odvolaním sa na zdroje z prostredia Buckinghamského paláca.



Kráľovná bola ešte v stredu rozhodnutá obed s približne 50 hosťami uskutočniť, píše The Guardian. Vo štvrtok však usúdila, že by to nebolo zodpovedné.



Poradca britskej vlády, epidemiológ Chris Whitty, v stredu obyvateľov krajiny upozornil, aby sa v období pred Vianocami zbytočne nestretávali s ďalšími osobami. Spojené kráľovstvo ohlásilo v stredu 78.610 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie.



Deväťdesiatpäťročná panovníčka tradične každý rok 25. decembra svoje deti, vnúčatá a pravnúčatá pozýva na obed do Buckinghamského paláca. Panovníčka následne odchádza do Sandringhamu v Norforlku na východe Anglicka, kde trávi vianočné sviatky.



Tohtoročné Vianoce sú pre kráľovnú prvé od smrti jej manžela princa Filipa, s ktorým bola zosobášená 73 rokov. Filip na rodinných Vianociach chýbal aj vlani. Niekoľko dní pred Vianocami strávil v nemocnici, odkiaľ ho previezli rovno do Sandringhamu.