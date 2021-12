Kráľovná strávi Prvý sviatok vianočný s Charlesom a Camillou

Londýn 24. decembra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. strávi Prvý sviatok vianočný 25. decembra so svojím najstarším synom Charlesom, princom z Walesu, a jeho manželkou Camillou. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na hovorcu Charlesovho paláca Clarence House.



Následník britského trónu a vojvodkyňa z Cornwallu minulé Vianoce strávili vo svojom vidieckom sídle v Highgrove House v anglickom grófstve Gloucestershire.



Kráľovná Alžbeta II. trávi tohtoročné Vianoce na Windsorskom hrade pri Londýne, a nie vo svojom sídle Sandringham na východe Anglicka, kam mala vo zvyku pred vianočnými sviatkami odcestovať.



Kráľovná podľa zdroja z prostredia Buckinghamského paláca toto rozhodnutie prijala po dôkladnom zvážení a z preventívnych dôvodov v čase, keď sa v Británii rýchlo šíri nový variant koronavírusu omikron.



Podľa správ sa kráľovná počas vianočných sviatkov nestretne so svojou dcérou, princeznou Anne, ktorá sa spolu s jej manželom Timothym Lawrenceom nachádza v karanténe po tom, ako mal Lawrence v stredu pozitívny test na koronavírus.



Pre 95-ročnú britskú panovníčku sú to prvé vianočné sviatky v role panovníčky bez jej manžela princa Philipa, ktorý zomrel 9. apríla tohto roka. Manželmi boli od roku 1947 a Alžbeta II. sa vlády ujala v roku 1952. Minulé Vianoce strávili spolu na hrade Windsor.



Členovia britskej kráľovskej rodiny zvyčajne trávia vianočné sviatky v Sandringhame. Na Štedrý deň sa obdarúvajú darčekmi a na Prvý sviatok vianočný sa zúčastňujú na bohoslužbe v miestnom kostole.