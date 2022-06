Kráľovná ukončila oslavy svojho historického jubilea osobnou účasťou

Na snímke z 5. júna ľudia počas sprievodu pred Buckinghamským palácom v Londýne 2022 pri príležitosti osláv platinového jubilea britskej kráľovnej Alžbety II. Foto: TASR/AP

Londýn 6. júna (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. sa na záver štvordňových oficiálnych osláv svojho platinového jubilea, 70. výročia nástupu na trón, v nedeľu opäť objavila na balkóne Buckinghamského paláca.Podľa tlačovej agentúry AFP to vyvolalo obrovské ovácie davu ľudí zhromaždených pred jej londýnskym sídlom.Išlo o prvé osobné vystúpenie 96-ročnej panovníčky od štvrtka po tom, ako bola pre svoje pretrvávajúce problémy s mobilitou nútená vynechať niekoľko ďalších podujatí - piatkovú ďakovnú bohoslužbu v Katedrále sv. Pavla, sobotňajšie konské dostihy Epsom Derby, ako aj veľkolepý koncert na jej počesť.Kráľovná sa v nedeľu objavila po boku svojich priamych dedičov trónu - princov Charlesa, Williama a Georgea. S pomocou vychádzkovej paličky, v zelenom odeve a v bielych rukavičkách zostala na balkóne počas štátnej hymny a mávala davom.Najdlhšie vládnuca panovníčka krajiny sa v prvý deň osláv vo štvrtok dvakrát objavila na verejnosti na balkóne, ale podľa paláca jej to spôsobilo, keďže mala čoraz väčšie problémy s chôdzou a so státím.uviedla Alžbeta II. vo svojom nedeľňajšom ďakovnom vyhlásení.