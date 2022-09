Kráľovnin pohreb prilákal 28 miliónov britských divákov

Londýn 21. septembra (TASR) - Pondelkový štátny pohreb britskej kráľovnej Alžbety II. sledovalo doma na obrazovkách svojich televíznych prijímačov 28 miliónov Britov, čím sa tento smútočný program stal jednou z najsledovanejších udalostí za uplynulé roky. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry Reuters.



Obrad sa konal vo Westminsterskom opátstve v Londýne a vysielal sa do celého sveta. Väčšina divákov v Británii ho sledovala na verejnoprávnej stanici BBC.



V určitých okamihoch sledovalo jej priamy prenos až 32,5 milióna divákov. V čase, keď kráľovninu rakvu vyprevádzali v sprievode z Westminsterského opátstva cez centrum Londýna, bola celková sledovanosť na úrovni 22,4 milióna divákov.



BBC mala najväčšie publikum od záverečného ceremoniálu letných olympijských hier v Londýne v roku 2012.



Pondelková sledovanosť bola podobná ako pri pohrebe princeznej Diany v roku 1997, uvádza Reuters. Štatistika zahŕňa ľudí, ktorí program sledovali na kanáloch BBC One a BBC Two alebo na streamovacej platforme BBC iPlayer.



Údaj o sledovanosti predstavuje ľudí, ktorí sledovali vysielanie nepretržite aspoň tri minúty, čo je štandardný ukazovateľ sledovanosti. Údaj nezahŕňa ľudí v Británii, ktorí sledovali priamy prenos na mobilných zariadeniach.