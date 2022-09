Kráľovnú Alžbetu II. uložili na miesto posledného odpočinku

Windsor 19. septembra (TASR) – Britskú kráľovnú Alžbetu II. pochovali v pondelok večer na Windsorskom hrade po boku jej zosnulého manžela princa Philipa. Na miesto posledného odpočinku ju uložili po súkromnom obrade za účasti blízkej rodiny. Oznámila to kráľovská rodina, informuje TASR na základe správ televízií BBC a Sky News.píše sa v oznámení na webovej stránke kráľovskej rodiny po skončení obradu, ktorý nebol prístupný verejnosti ani médiám.Podrobnosti o poslednej večernej rozlúčke príbuzných s kráľovnou nezverejnili. Ako vysvetlil Buckinghamský palác, išlo o "hlboko osobnú rodinnú udalosť".Uloženie Alžbety II. do hrobu nasledovalo po štátnom pohrebe, ktorý sa konal pred poludním vo Westminsterskom opátstve v centre Londýna. Zúčastnilo sa na ňom približne 2000 pozvaných hostí vrátane prezidentov a členov kráľovských rodín z celého sveta.Rakvu s pozostatkami Alžbety II. následne prepravili na hrad Windsor západne od Londýna. Tam ju po obrade rozžehnania sa s telom kráľovnej za účasti pozvaných 800 hostí spustili do kráľovskej hrobky v hradnom kostole, známom ako Kaplnka svätého Juraja.Telo kráľovnej po súmraku v rámci záverečného obradu premiestnili do Pamätnej kaplnky kráľa Juraja VI., ktorú nechala po smrti svojho otca vybudovať samotná Alžbeta II. v rámci Kaplnky svätého Juraja. Tam po uložení tela Alžbety II. uložili aj ostatky jej manžela princa Philipa, ktorý zomrel vlani.ONLINE: Pohreb Alžbety II., Británia sa lúči s kráľovnou