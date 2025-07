Kráľovnú Kamilu vymenujú za viceadmirálku britského námorníctva

Londýn 16. júla (TASR) - Britskú kráľovnú Kamilu pre jej „vysokú úctu“ medzi námorníkmi v stredu vymenujú za viceadmirálku Kráľovského námorníctva, vyhlásil jeho veliteľ generál Gwyn Jenkins. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA, stanice BBC a denníka The Independent.



Podľa Jenkinsa táto čestná funkcia „ďalej posilní vzťah Jej Veličenstva so službou“. Kráľovnú do nej formálne vymenujú počas návštevy námornej základne Devonport na juhozápade Anglicka, kde sa zúčastní na ceremónii pri príležitosti prvých 15 rokov ponorky HMS Astute v službách námorníctva. Tú uvádzala do služby Kamila ešte ako vojvodkyňa z Cornwallu.



Čestnú funkciu námorníctvo udeľuje od polovice 16. storočia. Súčasťou obradu bude aj slávnostné odovzdávanie zástavy britského námorníctva šéfom ponorkovej divízie kontraadmirálom Andym Perksom, čím si formálne uctí kráľovninu podporu námorníctva.



„Návšteva kráľovnej bola obrovským povzbudením pre morálku a jej čestné vymenovanie odráža vysokú úctu, ktorú si Jej Veličenstvo u nás všetkých získalo,“ vyhlásil Jenkins.



Podľa veliteľa ponorky HMS Astute Christophera Batea je posádka nesmierne hrdá na to, že je kráľovná patrónkou ich ponorky a podporuje všetkých na palube. „Jej Veličenstvo kráľovná nás podporuje od samého začiatku, neustále prejavuje hlboký záujem o všetky aspekty našej práce. Jej trvalá angažovanosť pri našej práci a úspechoch v priebehu rokov pre nás veľa znamená,“ dodal.