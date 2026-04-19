Kráľovská rodina poverila historičku napísaním životopisu kráľovnej
Londýn 19. apríla (TASR) - Britská kráľovská rodina oznámila, že historička Anna Keayová napíše oficiálny životopis kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela v septembri 2022 po viac ako 70 rokoch na tróne. Podľa britských médií si kráľ Karol III. želal, aby definitívny životopis jeho matky napísala žena. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Keayová, známa najmä svojou prácou o britskom republikánskom období v rokoch 1649 až 1660, uviedla, že získanie tejto úlohy je pre ňu „veľkou cťou“. Bude mať prístup k osobným a úradným dokumentom Alžbety, ktoré sa nachádzajú v Kráľovskom archíve, Buckinghamský palác uviedol vo vyhlásení. Bude mať tiež možnosť hovoriť s členmi kráľovskej rodiny, priateľmi kráľovnej a personálom jej domácnosti, dodal palác.
Keayová opísala Alžbetu ako „mimoriadnu ženu, ktorej život sa tiahol storočím veľkých zmien“. „Som hlboko vďačná Jeho Veličenstvu kráľovi za to, že mi zveril túto úlohu a umožnil mi prístup k jej dokumentom, a urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som objektívne opísala jej život a dielo,“ povedala.
Oficiálne kráľovské biografie môžu niekedy odhaliť neočakávané detaily o živote danej osoby. Oficiálny životopis Williama Shawcrossa o matke Alžbety, manželke Juraja VI., odhalil, ako vo svojich šesťdesiatych rokoch trpela rakovinou čriev, a ako bola nakoniec úspešne vyliečená.
