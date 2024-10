Kráľovské sídlo Balmoral v Škótsku sa môže stať miestom pre svadby

Londýn 24. októbra (TASR) - Odľahlé sídlo na kráľovskom panstve Balmoral v Škótsku by sa mohlo stať exkluzívnym miestom pre svadby a podobné spoločenské podujatia, ak bude na budúci týždeň schválená žiadosť podaná správnej oblasti Aberdeenshire. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy tlačovej agentúry AFP.



Dokumenty, ktoré panstvo predložilo, načrtávajú plány na povolenie "svadieb, večerí, stretnutí a iných slávnostných akcií" v budove známej pod názvom Queen's Building.



Tá sa nachádza niekoľko stoviek metrov od kráľovského hradu Balmoral v blízkosti kancelárie panstva a stajní. Postavili ju v 80. rokoch 20. storočia ako priestory pre zamestnancov a jedáleň. Vlani ju prestavali na reštauráciu pre návštevníkov.



V prípade schválenia by budova mohla pojať až 277 hostí a ďalších 144 osôb by sa vošlo na vonkajšiu terasu. Súčasťou žiadosti, ktorú podali 30. apríla, je aj povolenie na predaj alkoholu a hranie hudby.



"Tieto podujatia by mohli zahŕňať živé vystúpenia a tanec, pričom by sa na nich mohol predávať alkohol do 00.30 h. Tieto podujatia budú počas roka zriedkavé," uvádza sa v žiadosti.



Panstvo Balmoral sa rozprestiera na 20.000 hektároch rozľahlých tetrovísk, lesov a poľnohospodárskej pôdy približne 30 kilometrov západne od mesta Aberdeen a bolo obľúbeným letným sídlom britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá na hrade Balmoral zomrela v roku 2022 po období zlého zdravotného stavu.



Jej syn a následník, kráľ Karol III., v čoraz väčšej miere sprístupňuje panstvo pre verejnosť a v júni sa začali aj sprevádzané prehliadky hradu. Individuálna vstupenka stojí 100 libier (120 eur), dopĺňa stanica BBC News.



Karol III. pokračuje v tradícii trávenia dovolenky na hrade Balmoral, ktorý je škótskym sídlom britskej kráľovskej rodiny od 19. storočia. Kráľ a kráľovná Kamila však namiesto hradu uprednostňujú vidiecke sídlo na susednom panstve Birkhall.