Kráľovskú rodinu by v prípade nepokojov po brexite evakuovali

Britskej vláde sa nedarí získať podporu parlamentu pre dohodu o podmienkach vystúpenia z EÚ pred jeho termínom, ktorý je stanovený na 29. marca.

Londýn 3. februára (TASR) - Členov britskej kráľovskej rodiny by evakuovali z Londýna v prípade, ak by po marcovom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie došlo k nepokojom. Vyplýva to z oživených núdzových plánov zo studenej vojny, informovali v najnovších vydaniach dva britské nedeľníky.



"Tieto plány núdzovej evakuácie existujú od studenej vojny, teraz však boli znova využité pre prípad občianskych nepokojov po brexite bez dohody," uviedli noviny Sunday Times s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z úradu britskej vlády, ktorý má na starosti citlivé administratívne záležitosti.



Noviny Mail on Sunday podobne uviedli, že sa dozvedeli o plánoch na presun kráľovskej rodiny vrátane panovníčky Alžbety II. na bezpečné miesta mimo Londýna.



Britskej vláde sa nedarí získať podporu parlamentu pre dohodu o podmienkach vystúpenia z EÚ pred jeho termínom, ktorý je stanovený na 29. marca. Vláda i firmy v krajine pripravujú pohotovostné plány pre prípad "bezdohodového", neriadeného brexitu.



Združenia podnikov varovali pred celkovým chaosom, ak nové colné kontroly výrazne zdržia dovoz z EÚ, a dokonca možným nedostatkom potravín a liekov, píše v správe agentúra Reuters.



Januárový výročný prejav 92-ročnej kráľovnej k miestnemu ženskému spolku bol všeobecne vnímaný ako výzva na to, aby politici dosiahli dohodu o brexite.



Popredný konzervatívny poslanec a horlivý stúpenec brexitu Jacob Rees-Mogg pre Mail on Sunday povedal, že plány na evakuáciu poukazujú na zbytočnú paniku vládnych úradníkov, keďže vedúci členovia kráľovskej rodiny zostali v Londýne aj počas bombardovania za druhej svetovej vojny.



Noviny Sunday Times však citovali vyjadrenie bývalého policajta, ktorý mal v minulosti na starosti ochranu kráľovskej rodiny, o očakávaní, že kráľovnú by v prípade nepokojov odviezli z Londýna. "Ak by boli v Londýne problémy, nepochybne by ste kráľovskú rodinu odviedli z týchto kľúčových miest," povedal Dai Davies.