Kráľovský smútok má trvať do siedmeho dňa od pohrebu Alžbety II.

Londýn 9. septembra (TASR) - Britská kráľovská rodina bude držať smútok od piatka do siedmeho dňa po pohrebe zosnulej panovníčky Alžbety II. V Londýne tiež v piatok zaznejú salvy na počesť života kráľovnej, oznámil v piatok Buckinghamský palác. TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News.



"V súvislosti s úmrtím Jej Veličenstva kráľovnej (Alžbety II.) si Jeho Veličenstvo kráľ (Karol III.) praje, aby trvalo obdobie kráľovského smútku odteraz až do siedmeho dňa po kráľovninom pohrebe," uviedol Buckinghamský palác vy vyhlásení.



Presný termín pohrebu panovníčky bude pritom oznámený neskôr.



Kráľovský smútok budú držať členovia kráľovskej rodiny, personál kráľovskej domácnosti, predstavitelia kráľovskej domácnosti pri plnení svojich oficiálnych povinností a vojaci, ktorí sa zaviazali, že budú slúžiť počas ceremónií.



Kráľovské rezidencie vrátane Buckinghamského paláca budú zatvorené až do kráľovninho pohrebu a ich vlajky budú stiahnuté na pol žrde do 08.00 h ráno dňa, ktorý bude nasledovať po poslednom dni smútku.



Sky News tiež upozorňuje, že v sídlach kráľovskej rodiny nebudú zriadené fyzické kondolenčné knihy. Virtuálna kondolenčná kniha je však dostupná na oficiálnej webovej stránke kráľovskej rodiny.



Buckinghamský palác okrem toho zverejnil aj bližšie detaily a salvách, ktoré zaznejú na počesť života zosnulej britskej panovníčky.



"Kráľovské salvy vypália (dnes) v Londýne o 13.00 h (14.00 h SELČ) v Hyde Parku príslušníci Kráľovského jazdeckého delostrelectva a z londýnskeho Toweru príslušníci Ctihodnej delostreleckej roty," uviedol Buckinghamský palác vo vyhlásení.



Celkovo bude vypálených 96 sálv; každá salva bude symbolizovať jeden rok života Alžbety II.