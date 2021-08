Krampová-Karrenbauerová: NATO sa musí poučiť z misie v Afganistane

Berlín 17. augusta (TASR) - Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová v utorok vyzvala Severoatlantickú alianciu, aby sa poučila zo svojej misie v Afganistane, ktorú kritici označujú za "veľký neúspech". Informovala o tom agentúra AFP.



Krampová-Karrenbauerová tak urobila v čase, keď sa viaceré krajiny pokúšajú evakuovať svojich občanov z hlavného mesta Afganistanu, ktoré v nedeľu obsadilo militantné hnutie Taliban.



"Je toho veľa, na čom musíme v rámci NATO v budúcnosti popracovať," uviedla ministerka pre televíziu ZDF pred utorňajším mimoriadnym rokovaním veľvyslancov členských krajín NATO o situácii v Afganistane. "Otázkou pre nás bude, do akej miery sme ochotní niesť za to dôsledky a do akej miery sme pripravení prijať opatrenia, ktoré sme až doteraz nechávali na Američanoch," dodala.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok vyhlásila, že misia v Afganistane nebola tak úspešná, ako sa očakávalo. Podľa nej za stiahnutie vojakov západných krajín z Afganistanu môže sčasti domáca politika v Spojených štátoch.



Šéf konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jeden z kandidátov na post nemeckého spolkového kancelára v septembrových voľbách Armin Laschet v pondelok situáciu v Afganistane označil za "najväčší debakel, aký utrpelo NATO od svojho založenia".



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.