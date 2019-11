Krátenie príspevkov v nezamestnanosti v Nemecku je sčasti nezákonné

Berlín 5. novembra (TASR) - Nemecký Spolkový ústavný súd v meste Karslruhe v utorok rozhodol, že krátenie príspevkov v nezamestnanosti pre ľudí, ktorí si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákonov, je čiastočne protiústavné. Informovala o tom agentúra AFP a rakúska stanica ORF.



Sudcovia rozhodli, že celkové zníženie príspevkov by nikdy nemalo dosahovať viac ako 30 percent. V prípadoch, keď by nižšia podpora spôsobila mimoriadne zlú situáciu daného uchádzača o prácu, by nemali byť naňho uvalené nijaké sankcie.



Doteraz totiž dochádzalo ku kráteniu dávok o 60 až 100 percent v prípade, že nezamestnaný s úradmi nespolupracoval a nedodržiaval stanovené pravidlá. Takéto postupy však odporujú nemeckej ústave, ako uviedol podpredseda súdu Stephan Harbarth. Podľa sudcov ide o neprimeraný zásah, ktorý vážne narúša minimálnu životnú úroveň, ktorú garantujú základné práva.



Reformný balík Hartz IV., na základe ktorého sa príspevky vyplácajú, bol zavedený počas vlády bývalého kancelára Gerharda Schrödera (1998 - 2005) v rámci takzvanej "Agendy 2010", ktorej cieľom bolo znižovanie nezamestnanosti. Hoci pomohol krajine znížiť úroveň nezamestnanosti na rekordných päť percent, pre svoje tvrdé podmienky sa stretol aj s kritickými ohlasmi.



V súčasnosti predstavuje príspevok v nezamestnanosti pre bezdetného jednotlivca mesačne sumu 424 eur, zatiaľ čo páry dostávajú 764 eur. Ak poberateľ dávky neprijme ponúkanú prácu alebo ju preruší, príspevok sa na tri mesiace zníži o 30 percent. Ak sa takáto situácia zopakuje, bude dávka znížená až o 60 percent. Pri opätovnom porušení pravidiel dôjde k úplnému zastaveniu vyplácania peňažných dávok na tri mesiace.



Súd rozhodoval len o pravidlách pre dlhodobo nezamestnaných starších ako 25 rokov. Sankcie pre ľudí mladších ako 25 rokov sú ešte prísnejšie. Tie však neboli predmetom súdneho procesu. Rovnako sa súd nevenoval ani kráteniu príspevku o desať percent v prípade, že sa uchádzač o prácu v dohodnutom termíne nedostaví na úrad práce.