Kravcov: Bieloruská opozičná Koordinačná rada je funkčná

Kyjev/Moskva 11. septembra (TASR) – Dvaja členovia bieloruskej opozičnej rady, ktorí sú od začiatku tohto týždňa na Ukrajine, zatiaľ neplánujú návrat do Bieloruska, pretože sa obávajú, aby ich po prekročení hraníc bieloruské úrady nezatkli.



Ivan Kravcov a Anton Radňankov to uviedli v piatok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy.



„Nemáme žiadne dohody (s bieloruskými orgánmi). Je to tak, že ak sa teraz pokúsime vrátiť do Bieloruska, s najväčšou pravdepodobnosťou budeme uväznení," uviedol Kravcov.



Radňankova, ktorý je hovorcom Koordinačnej rady, a jej výkonného tajomníka Kravcova zadržali začiatkom týždňa v Minsku a následne ich bezpečnostné zložky donútili opustiť územie Bieloruska.



Neskôr na tlačovej konferencii, ktorú zvolali už v Kyjeve, obaja muži informovali, že bieloruské bezpečnostné zložky sa ich pokúsili využiť na to, aby z Bieloruska vyviezli aj svoju kolegyňu Maryju Kalesnikavovú.



Tento zámer však nevyšiel, pretože Kalesnikavová plány na odchod do vynúteného exilu zmarila svojím konaním, keď v blízkosti ukrajinsko-bieloruských hraníc roztrhala svoj pas.



Kalesnikavová je momentálne vo vyšetrovacej väznici v Minsku.



Kravcov uviedol, že napriek neprítomnosti viacerých opozičných lídrov Koordinačná rada pokračuje vo svojej práci. Spresnil, že ústredné orgány Koordinačnej rady majú teraz k dispozícii 50 ľudí a asi 5000 aktivistov. Predsedníctvo má aj vypracované postupy na rozhodovanie a hlasovanie bez uznášaniaschopnosti.



Člen predsedníctva Koordinačnej rady Pavel Latuška, ktorý opustil Bielorusko a momentálne je v Poľsku, v piatok podľa Rádia Sloboda uviedol, že Rada plánuje zmeniť ten bod svojich stanov, ktorý doteraz zakazoval účasť ľudí žijúcich mimo republiky na jej práci.



Posledným zo siedmich členov predsedníctva Koordinačnej rady, ktorý ešte zostáva na slobode a nachádza sa v Bielorusku, je momentálne spisovateľka a nositeľka Nobelovej ceny Sviatlana Alexijevičová.



Aby sa zabránilo predpokladanému zatknutiu Alexijevičovej, prišli vo štvrtok do jej bytu v Minsku viacerí diplomati Európskej únie.



Ostatní členovia Koordinačnej rady boli z Bieloruska buď násilím vyvezení, alebo sú väznení pre podozrenie z výziev na prevzatie moci. Toto podozrenie začali bieloruské bezpečnostné sily vyšetrovať prakticky okamžite po vytvorení Koordinačnej rady.