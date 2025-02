Kreatívnu kontrolu nad bondovkami prevezme Amazon MGM Studios

Los Angeles 21. februára (TASR) - Americká spoločnosť Amazon MGM Studios prevezme kreatívnu kontrolu nad výrobou filmov o Jamesovi Bondovi na základe prelomovej dohody o spoločnom podniku s dlhoročnými producentmi tejto série Michaelom Wilsonom a Barbarou Broccoliovou. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Dohoda je výrazným posunom v spravovaní jednej z najcennejších značiek kinematografie, hoci spoločnosť Wilsona a Broccoliovej zostane jej spolumajiteľom. Prichádza štyri roky po predchádzajúcej bondovke Nie je čas zomrieť (2021), v ktorej sa tajný agent 007 v podaní Daniela Craiga vzdal kariéry a na konci snímky prekvapujúco zomiera, takže fanúšikovia môžu iba špekulovať, kto ho nahradí.



Teraz, keď je "pri kormidle" spoločnosť Amazon, diváci možno nebudú musieť čakať príliš dlho. "Koho by ste vybrali za ďalšieho Bonda?" opýtal sa svojich followerov na sociálnej sieti X zakladateľ spoločnosti Jeff Bezos. Dohoda sa zhoduje s odchodom Wilsona a Broccoliovej z aktívnej produkcie bondoviek. Wilson, ktorého kariéra s agentom 007 trvá už takmer 60 rokov, povedal, že sa bude sústreďovať na "umenie a charitatívne projekty", zatiaľ čo Broccoliová oznámila, že sa plánuje venovať iným aktivitám.



"Je nám cťou pokračovať v správe tohto cenného dedičstva," povedal Mike Hopkins, šéf spoločností Amazon Prime Video a Amazon MGM Studios, pričom poukázal na šesťdesiatročný kultúrny vplyv tejto série na filmovú zábavu.



Dohoda nadväzuje na akvizíciu spoločnosti MGM spoločnosťou Amazon v roku 2022, ktorá zahŕňa i distribučné práva na jej rozsiahly katalóg filmov o Bondovi. Spoločnosti Amazon MGM Studios dáva kreatívnu právomoc nad budúcimi produkciami série, ktorá bola prísne strážená rodinou Broccoliovcov, odkedy Albert Broccoli a Harry Saltzman v roku 1962 prvýkrát priniesli postavu agenta 007 do kín.



Broccoliová, ktorá v rámci bondoviek spolupracovala so štyrmi rôznymi predstaviteľmi hlavnej postavy, konkrétne Rogerom Moorom, Timothym Daltonom, Pierceom Brosnanom a Danielom Craigom, opísala svoje pôsobenie ako "oddané udržiavaniu a budovaniu mimoriadneho dedičstva", ktoré zdedila po svojom otcovi-producentovi.



Dvojica sa neochvejne snažila zachovať integritu postavy a značky Jamesa Bonda, pričom sa bránila spin-offom a licencovaniu, ktoré by podľa nich mohli poškodiť originálnu sériu.



V poradí už 25. bondovka Nie je čas zomrieť (No Time to Die) mala premiéru po viacerých odkladoch a zarobila 775 miliónov dolárov. Zatiaľ neboli zverejnené žiadne informácie o časovom pláne výroby ďalšieho filmu, ani o Craigovej náhrade.