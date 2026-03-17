Krekó: Rusi pri voľbách v Maďarsku presadzujú, čo u nich pohorelo
Maďarská spoločnosť teraz čelí obrovskej záťažovej skúške, konštatoval analytik.
Autor TASR
Budapešť 17. marca (TASR) - Ruskí agenti, ktorí zasahujú do maďarských parlamentných volieb, predávajú vláde premiéra Viktora Orbána tie isté produkty, ktoré im už v iných krajinách pohoreli. Podľa servera nepszava.hu to vyhlásil výkonný riaditeľ inštitútu Political Capital Péter Krekó na panelovej diskusii konferencie mimovládnej organizácie Transparency International o ruských dezinformáciách. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarská spoločnosť teraz čelí obrovskej záťažovej skúške, konštatoval analytik. Dobrou správou podľa neho je, že Rusi sa zrejme zaujímajú o maximalizáciu zisku, čo znamená, že v súčasnosti v Maďarsku experimentujú so starými trikmi, ktoré už boli neúspešne vyskúšané v Rumunsku a Moldavsku, pričom v ich práci nie je viditeľná žiadna kvalitatívna zmena.
„Štátom riadená centralizovaná maďarská dezinformácia bola najprimitívnejšou v tomto regióne a fungovala prakticky ako kobercové bombardovanie, čo znamená, že na všetkých kanáloch sa šírilo jedno veľmi jednoduché posolstvo. Fungovalo to dlho, pričom jedným z vrcholov bola kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024, keď sa napríklad v Maďarsku minulo na reklamu na Facebooku toľko peňazí ako v celej Európskej únii dohromady. Teraz je však jasné, že Orbánova vláda a s vládou spojená propaganda už nefungujú tak efektívne ako kedysi,“ dodal Krekó.
Cieľom Rusov v záverečnej fáze kampane je produkovať na sociálnych sieťach obsah, ktorý podporuje premiéra Viktora Orbána a útočí na opozíciu. Orbánova vláda pritom popiera fakt ruského vplyvu. Celé to funguje tak, že falošný mediálny obsah sa produkuje v Rusku a potom ho šíria maďarskí politici a influenceri, tvrdí analytik.
Podľa politológa spôsob, ako bojovať proti dezinformáciám, je odhaliť podvod a zverejniť, o aký druh podvodu ide. Napríklad médiá rýchlo odhalili provokáciu s ukrajinskou vlajkou na nedeľňajšom pochode opozičnej strany TISZA v Budapešti a zistili, že v skutočnosti s ukrajinskou vlajkou pochodovali maloletí blízki vládnej strane Fidesz. Ďalším dôležitým nástrojom je zosmiešňovanie politikov, ktorí používajú falzifikáty, uzavrel riaditeľ.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Maďarská spoločnosť teraz čelí obrovskej záťažovej skúške, konštatoval analytik. Dobrou správou podľa neho je, že Rusi sa zrejme zaujímajú o maximalizáciu zisku, čo znamená, že v súčasnosti v Maďarsku experimentujú so starými trikmi, ktoré už boli neúspešne vyskúšané v Rumunsku a Moldavsku, pričom v ich práci nie je viditeľná žiadna kvalitatívna zmena.
„Štátom riadená centralizovaná maďarská dezinformácia bola najprimitívnejšou v tomto regióne a fungovala prakticky ako kobercové bombardovanie, čo znamená, že na všetkých kanáloch sa šírilo jedno veľmi jednoduché posolstvo. Fungovalo to dlho, pričom jedným z vrcholov bola kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024, keď sa napríklad v Maďarsku minulo na reklamu na Facebooku toľko peňazí ako v celej Európskej únii dohromady. Teraz je však jasné, že Orbánova vláda a s vládou spojená propaganda už nefungujú tak efektívne ako kedysi,“ dodal Krekó.
Cieľom Rusov v záverečnej fáze kampane je produkovať na sociálnych sieťach obsah, ktorý podporuje premiéra Viktora Orbána a útočí na opozíciu. Orbánova vláda pritom popiera fakt ruského vplyvu. Celé to funguje tak, že falošný mediálny obsah sa produkuje v Rusku a potom ho šíria maďarskí politici a influenceri, tvrdí analytik.
Podľa politológa spôsob, ako bojovať proti dezinformáciám, je odhaliť podvod a zverejniť, o aký druh podvodu ide. Napríklad médiá rýchlo odhalili provokáciu s ukrajinskou vlajkou na nedeľňajšom pochode opozičnej strany TISZA v Budapešti a zistili, že v skutočnosti s ukrajinskou vlajkou pochodovali maloletí blízki vládnej strane Fidesz. Ďalším dôležitým nástrojom je zosmiešňovanie politikov, ktorí používajú falzifikáty, uzavrel riaditeľ.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)