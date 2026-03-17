Utorok 17. marec 2026
Krekó: Rusi pri voľbách v Maďarsku presadzujú, čo u nich pohorelo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Budapešť 17. marca (TASR) - Ruskí agenti, ktorí zasahujú do maďarských parlamentných volieb, predávajú vláde premiéra Viktora Orbána tie isté produkty, ktoré im už v iných krajinách pohoreli. Podľa servera nepszava.hu to vyhlásil výkonný riaditeľ inštitútu Political Capital Péter Krekó na panelovej diskusii konferencie mimovládnej organizácie Transparency International o ruských dezinformáciách. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarská spoločnosť teraz čelí obrovskej záťažovej skúške, konštatoval analytik. Dobrou správou podľa neho je, že Rusi sa zrejme zaujímajú o maximalizáciu zisku, čo znamená, že v súčasnosti v Maďarsku experimentujú so starými trikmi, ktoré už boli neúspešne vyskúšané v Rumunsku a Moldavsku, pričom v ich práci nie je viditeľná žiadna kvalitatívna zmena.

„Štátom riadená centralizovaná maďarská dezinformácia bola najprimitívnejšou v tomto regióne a fungovala prakticky ako kobercové bombardovanie, čo znamená, že na všetkých kanáloch sa šírilo jedno veľmi jednoduché posolstvo. Fungovalo to dlho, pričom jedným z vrcholov bola kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024, keď sa napríklad v Maďarsku minulo na reklamu na Facebooku toľko peňazí ako v celej Európskej únii dohromady. Teraz je však jasné, že Orbánova vláda a s vládou spojená propaganda už nefungujú tak efektívne ako kedysi,“ dodal Krekó.

Cieľom Rusov v záverečnej fáze kampane je produkovať na sociálnych sieťach obsah, ktorý podporuje premiéra Viktora Orbána a útočí na opozíciu. Orbánova vláda pritom popiera fakt ruského vplyvu. Celé to funguje tak, že falošný mediálny obsah sa produkuje v Rusku a potom ho šíria maďarskí politici a influenceri, tvrdí analytik.

Podľa politológa spôsob, ako bojovať proti dezinformáciám, je odhaliť podvod a zverejniť, o aký druh podvodu ide. Napríklad médiá rýchlo odhalili provokáciu s ukrajinskou vlajkou na nedeľňajšom pochode opozičnej strany TISZA v Budapešti a zistili, že v skutočnosti s ukrajinskou vlajkou pochodovali maloletí blízki vládnej strane Fidesz. Ďalším dôležitým nástrojom je zosmiešňovanie politikov, ktorí používajú falzifikáty, uzavrel riaditeľ.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
