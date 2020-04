Krematóriá v New Yorku pre koronavírus predĺžili prevádzkovú dobu

Washington 2. apríla (TASR) - Krematóriá v americkom meste New York predĺžili prevádzkovú dobu v dôsledku rastúceho počtu obetí na ochorenie COVID-19. V New Yorku si choroba, ktorú spôsobuje nový koronavírus, vyžiadala už približne 1400 obetí a desiatky tisíc ľudí sa nakazili. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Najľudnatejšie americké mesto má iba štyri krematóriá. Riaditelia dvoch z týchto zariadení uviedli, že denné vyťaženie ich prevádzok vzrástlo z približne desiatich tiel na 15 a viac. New York musel taktiež zmierniť predpisy na kvalitu ovzdušia, aby krematóriá mohli fungovať dlhšie.



"Toto si skutočne nikto nedokázal predstaviť," povedal riaditeľ krematória Fresh Pond v Queense J. P. Di Troia. Súčasnú pandémiu označil za jednu z najničivejších udalostí, akú zažil za 52 rokov v tejto brandži.